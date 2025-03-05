Фарм-клуб челябинского «Трактора» «Челмет» вышел в плей-офф ВХЛ

Хоккейный клуб системы челябинского «Трактора» «Челмет» обеспечил себе место в розыгрыше главного трофея Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба челябинской команды.
«Мы в плей-офф! Команда Марата Аскарова, несмотря на поражение в овертайме от „Магнитки“, обеспечила себе участие в Кубке Петрова!» — сообщается на сайте клуба.
В 60 играх «Челмет» набрал 77 очков и обеспечил себе место не ниже 16-го в итоговой таблице чемпионата. Сейчас клуб находится на восьмом месте. В плей-офф борьбу за кубок чемпиона России смогут продолжить 16 сильнейших команд.
Всего в регулярном чемпионате команды ВХЛ проведут по 64 матча. Плей-офф стартует 22 марта, а решающий матч финала плей-офф запланирован на 29 мая.
Всероссийская хоккейная лига — вторая по силе лига после Континентальной, где играет «Трактор». «Челмет» входит в систему «Трактора», частью которой также является клуб Молодежной хоккейной лиги «Белые медведи». Одна из основных задач клубов — готовить игроков для главной хоккейной команды региона.
В прошлом году «Челмет» не сумел выйти в плей-офф, в этом получит шанс побороться за кубок. «Трактор» также вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
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