05 марта 2025

В ХМАО резко потеплеет после 20-градусных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре на следующей неделе ожидается потепление
В Югре на следующей неделе ожидается потепление Фото:

В Ханты-Мансийском атомном округе ожидается резкое потепление. Температура поднимется до 4-6 градусов к концу следующей недели, 13-14 марта.

«В четверг, 13 марта, в Сургуте ожидается +4. А в пятницу, 14 марта, синоптики прогнозируют около +6», — следует из прогноза Gismeteo. Перед этим в отдельных районах Югры прогнозируют мороз до -20.

Потепление ожидается и в Ханты-Мансийске (до 3 градусов) и Нижневартовске (6). Столбик термометра в Нефтеюганске покажет около +7, а в Пыть-Яхе температура составит около +5. Синоптики также прогнозируют снег с дождем в эти дни.

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В Ханты-Мансийском атомном округе ожидается резкое потепление. Температура поднимется до 4-6 градусов к концу следующей недели, 13-14 марта. «В четверг, 13 марта, в Сургуте ожидается +4. А в пятницу, 14 марта, синоптики прогнозируют около +6», — следует из прогноза Gismeteo. Перед этим в отдельных районах Югры прогнозируют мороз до -20. Потепление ожидается и в Ханты-Мансийске (до 3 градусов) и Нижневартовске (6). Столбик термометра в Нефтеюганске покажет около +7, а в Пыть-Яхе температура составит около +5. Синоптики также прогнозируют снег с дождем в эти дни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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