В ХМАО резко потеплеет после 20-градусных морозов

В Югре на следующей неделе ожидается потепление
В Ханты-Мансийском атомном округе ожидается резкое потепление. Температура поднимется до 4-6 градусов к концу следующей недели, 13-14 марта.
«В четверг, 13 марта, в Сургуте ожидается +4. А в пятницу, 14 марта, синоптики прогнозируют около +6», — следует из прогноза Gismeteo. Перед этим в отдельных районах Югры прогнозируют мороз до -20.
Потепление ожидается и в Ханты-Мансийске (до 3 градусов) и Нижневартовске (6). Столбик термометра в Нефтеюганске покажет около +7, а в Пыть-Яхе температура составит около +5. Синоптики также прогнозируют снег с дождем в эти дни.
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