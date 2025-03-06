Челябинский губернатор Текслер поздравил женщин из семей участников СВО. Фото, видео

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Текслер подарил челябинкам цветы и отблагодарил их за достойное воспитание бойцов
Текслер подарил челябинкам цветы и отблагодарил их за достойное воспитание бойцов Фото:

В преддверии Международного женского дня губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с женами, матерями и сестрами военнослужащих, участвующих в СВО. На мероприятии в штабе общественной поддержки он выразил слова благодарности за стойкость, мужество и преданность, отметив особую роль женщин в непростое время, передает корреспондент URA.RU.

«Всех от всей души поздравляю с наступающим Международным женским днем. Действительно, этот праздник давно любят, его ждут мужчины, и, конечно же, женщины. Последние годы 8 Марта стало наравне с 23 Февраля... Вы проявляете мужество и стойкость. Низкий вам поклон от всех жителей Челябинской области», — отметил Текслер.

Губернатор подчеркнул, что понимает, какая тяжелая доля выпала на плечи женщин, провожавших своих близких на фронт. Также Текслер рассказал, как было принято решение установить памятник воину, рядом с которым изображена женщина, символизирующая женскую любовь.

«Когда мы приняли решение поставить памятник в Челябинске на Аллее славы, я поручил нашим архитекторам обязательно рядом с воином возвести женщину, которая провожает бойца и символизирует любовь, преданность и самоотверженность. И когда приходят возложить цветы, образуется связь между нашими ребятами, их родными, близкими, мамами, женами», — заявил глава региона.

Перед тем как Алексей Текслер обратился к собравшимся, праздничную атмосферу создали выступления заслуженного артиста РФ Вячеслава Усольцева и сеанс арт-терапии. Завершился вечер ярким концертом, в котором приняли участие победители и участники конкурса «Марафон талантов»: семейный ансамбль «Любо», «Славица», казачьи коллективы и сольные исполнители. В конце встречи губернатор и кадеты вручили дамам цветы, выразив искреннюю благодарность за их материнскую заботу и поддержку защитников.

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В преддверии Международного женского дня губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с женами, матерями и сестрами военнослужащих, участвующих в СВО. На мероприятии в штабе общественной поддержки он выразил слова благодарности за стойкость, мужество и преданность, отметив особую роль женщин в непростое время, передает корреспондент URA.RU. «Всех от всей души поздравляю с наступающим Международным женским днем. Действительно, этот праздник давно любят, его ждут мужчины, и, конечно же, женщины. Последние годы 8 Марта стало наравне с 23 Февраля... Вы проявляете мужество и стойкость. Низкий вам поклон от всех жителей Челябинской области», — отметил Текслер. Губернатор подчеркнул, что понимает, какая тяжелая доля выпала на плечи женщин, провожавших своих близких на фронт. Также Текслер рассказал, как было принято решение установить памятник воину, рядом с которым изображена женщина, символизирующая женскую любовь. «Когда мы приняли решение поставить памятник в Челябинске на Аллее славы, я поручил нашим архитекторам обязательно рядом с воином возвести женщину, которая провожает бойца и символизирует любовь, преданность и самоотверженность. И когда приходят возложить цветы, образуется связь между нашими ребятами, их родными, близкими, мамами, женами», — заявил глава региона. Перед тем как Алексей Текслер обратился к собравшимся, праздничную атмосферу создали выступления заслуженного артиста РФ Вячеслава Усольцева и сеанс арт-терапии. Завершился вечер ярким концертом, в котором приняли участие победители и участники конкурса «Марафон талантов»: семейный ансамбль «Любо», «Славица», казачьи коллективы и сольные исполнители. В конце встречи губернатор и кадеты вручили дамам цветы, выразив искреннюю благодарность за их материнскую заботу и поддержку защитников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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