В преддверии Международного женского дня губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с женами, матерями и сестрами военнослужащих, участвующих в СВО. На мероприятии в штабе общественной поддержки он выразил слова благодарности за стойкость, мужество и преданность, отметив особую роль женщин в непростое время, передает корреспондент URA.RU.
«Всех от всей души поздравляю с наступающим Международным женским днем. Действительно, этот праздник давно любят, его ждут мужчины, и, конечно же, женщины. Последние годы 8 Марта стало наравне с 23 Февраля... Вы проявляете мужество и стойкость. Низкий вам поклон от всех жителей Челябинской области», — отметил Текслер.
Губернатор подчеркнул, что понимает, какая тяжелая доля выпала на плечи женщин, провожавших своих близких на фронт. Также Текслер рассказал, как было принято решение установить памятник воину, рядом с которым изображена женщина, символизирующая женскую любовь.
«Когда мы приняли решение поставить памятник в Челябинске на Аллее славы, я поручил нашим архитекторам обязательно рядом с воином возвести женщину, которая провожает бойца и символизирует любовь, преданность и самоотверженность. И когда приходят возложить цветы, образуется связь между нашими ребятами, их родными, близкими, мамами, женами», — заявил глава региона.
Перед тем как Алексей Текслер обратился к собравшимся, праздничную атмосферу создали выступления заслуженного артиста РФ Вячеслава Усольцева и сеанс арт-терапии. Завершился вечер ярким концертом, в котором приняли участие победители и участники конкурса «Марафон талантов»: семейный ансамбль «Любо», «Славица», казачьи коллективы и сольные исполнители. В конце встречи губернатор и кадеты вручили дамам цветы, выразив искреннюю благодарность за их материнскую заботу и поддержку защитников.
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