Директор многострадального челябинского МУП остался за решеткой

Директор челябинского МУП «Коммет» Сергей Кочнев, обвиняемый в мошенничестве, не смог оспорить срок в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда.
«Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Сергея Кочнева. Постановление Центрального райсуда, которым ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 апреля 2025 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Адвокат Кочнева в своей апелляционной жалобе просил суд избрать своему подзащитному более мягкую меру пресечения. В качестве альтернативы изолятору он предлагал домашний арест. В своих доводах он заявлял, что Кочнев не намерен скрываться от органов предварительного следствия. Но суд остался глух к аргументам защитника.
Кочнева задержали сотрудники УФСБ по региону в середине февраля. Вместе с директором был задержан его заместитель Владимир Горошко. По версии следствия, фигуранты дела заключали фиктивные договоры с аффилированными ИП на техобслуживание имущественного комплекса предприятия, которое в момент совершения сделок фактически не принадлежало организации-заказчику. После подписания актов приемки выполненных работ и их оплаты деньги возвращались заказчику.
На следующий день после задержания Кочнева отправили в СИЗО. Горошко же просто допросили. Вопросы к замдиректора возникли лишь спустя почти две недели: у следствия появились данные, что именно он организовал мошенническую схему. По итогу Горошко отправили в СИЗО вслед за Кочневым.
Адвокат Горошко в лице Михаила Кириенко не согласен с арестом. По его словам, Кочнев своими показаниями подвел его подзащитного под статью. Он считает, что директор МУП скорректировал свои показания, тем самым повесив вину на Горошко.
Проблемы в МУП «Коммет» начались летом 2022 года, когда за взятку был задержан директор Илья Зарипов. По итогу управленец получил семь лет за взятку, а за организацией начали наблюдать еще пристальнее.
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