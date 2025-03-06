06 марта 2025

Губерниев в Златоусте показал вид из комментаторской кабины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода. Салехард , губерниев дмитрий
Губерниев прибыл в Златоуст на финал Кубка России по биатлону Фото:
новость из сюжета
Финал Кубка России по биатлону в Златоусте

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев перед началом женского спринта на финальном этапе Кубка России по биатлону показал вид из комментаторской кабины. Видео размещено в telegram-канале Губерниева. Финал Кубка России по биатлону проходит на стадионе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте Челябинской области.

«Как приятно на комментаторской позиции! Посмотрите! Забота Златоуста о творческой бригаде!» — говорит Губерниев в видео, опубликованном в своем telegram-канале.

В комментаторской на стене размещена фотография самого Губерниева с болельщиками и легендарного спортивного комментатора Георгия Суркова. «Фотография великого предшественника, уроженца Златоуста! Ну красота, ребята», — прокомментировал Губерниев и призвал болельщиков включать телевизор, чтобы смотреть женский спринт финала Кубка России по биатлону.

В Златоусте с 7 по 9 марта проходит грандиозное спортивное событие — финал Кубка России по биатлону. В соревнованиях на стадионе имени Ишмуратовой участие примут 105 спортсменов. Женский спринт стартовал 7 марта в 11:30 по уральскому времени. Вся информация о финале Кубка России по биатлону в Златоусте собрана в сюжете на URA.RU.

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев перед началом женского спринта на финальном этапе Кубка России по биатлону показал вид из комментаторской кабины. Видео размещено в telegram-канале Губерниева. Финал Кубка России по биатлону проходит на стадионе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте Челябинской области. «Как приятно на комментаторской позиции! Посмотрите! Забота Златоуста о творческой бригаде!» — говорит Губерниев в видео, опубликованном в своем telegram-канале. В комментаторской на стене размещена фотография самого Губерниева с болельщиками и легендарного спортивного комментатора Георгия Суркова. «Фотография великого предшественника, уроженца Златоуста! Ну красота, ребята», — прокомментировал Губерниев и призвал болельщиков включать телевизор, чтобы смотреть женский спринт финала Кубка России по биатлону. В Златоусте с 7 по 9 марта проходит грандиозное спортивное событие — финал Кубка России по биатлону. В соревнованиях на стадионе имени Ишмуратовой участие примут 105 спортсменов. Женский спринт стартовал 7 марта в 11:30 по уральскому времени. Вся информация о финале Кубка России по биатлону в Златоусте собрана в сюжете на URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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