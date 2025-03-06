105 биатлонистов сразятся за победу на финальном этапе Кубка России в Златоусте

Златоуст Челябинской области готовится к грандиозному спортивному празднику — финальному этапу Кубка России по биатлону, который пройдет на стадионе имени Светланы Ишмуратовой. В соревнованиях примут участие 105 спортсменов.
«На спринт финального этапа Кубка России в Златоусте заявлены 105 биатлонистов. Из них 66 мужчин и 39 женщин», — сообщает telegram-канал «Матч! Биатлон и лыжи».
Болельщиков ожидает захватывающее зрелище: женский спринт стартует в 9:30 по московскому времени, а мужской — в 12:30. Интригу соревнований усиливает специальная инициатива от известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и телеканала «Матч ТВ» — дополнительный денежный приз в размере 25 тысяч рублей для биатлонистов, показавших лучшее время на первом отрезке дистанции.
На каждой гонке финала Кубка России по биатлону в Златоусте будет присутствовать по 4,5 тысячи зрителей. Организаторы позаботились и о комфорте зрителей, запустив специальный мультимодальный маршрут «Челябинск — Златоуст — лыжно-биатлонный комплекс им. С. И. Ишмуратовой», который позволит всем желающим без труда добраться до места проведения соревнований и поддержать спортсменов в борьбе за главные награды сезона.
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