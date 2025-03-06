06 марта 2025

105 биатлонистов сразятся за победу на финальном этапе Кубка России в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соревнования финального этапа Кубка России проходит на стадионе имени Ишмуратовой
Соревнования финального этапа Кубка России проходит на стадионе имени Ишмуратовой Фото:

Златоуст Челябинской области готовится к грандиозному спортивному празднику — финальному этапу Кубка России по биатлону, который пройдет на стадионе имени Светланы Ишмуратовой. В соревнованиях примут участие 105 спортсменов. 

«На спринт финального этапа Кубка России в Златоусте заявлены 105 биатлонистов. Из них 66 мужчин и 39 женщин», — сообщает telegram-канал «Матч! Биатлон и лыжи». 

Болельщиков ожидает захватывающее зрелище: женский спринт стартует в 9:30 по московскому времени, а мужской — в 12:30. Интригу соревнований усиливает специальная инициатива от известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и телеканала «Матч ТВ» — дополнительный денежный приз в размере 25 тысяч рублей для биатлонистов, показавших лучшее время на первом отрезке дистанции.

На каждой гонке финала Кубка России по биатлону в Златоусте будет присутствовать по 4,5 тысячи зрителей. Организаторы позаботились и о комфорте зрителей, запустив специальный мультимодальный маршрут «Челябинск — Златоуст — лыжно-биатлонный комплекс им. С. И. Ишмуратовой», который позволит всем желающим без труда добраться до места проведения соревнований и поддержать спортсменов в борьбе за главные награды сезона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Златоуст Челябинской области готовится к грандиозному спортивному празднику — финальному этапу Кубка России по биатлону, который пройдет на стадионе имени Светланы Ишмуратовой. В соревнованиях примут участие 105 спортсменов.  «На спринт финального этапа Кубка России в Златоусте заявлены 105 биатлонистов. Из них 66 мужчин и 39 женщин», — сообщает telegram-канал «Матч! Биатлон и лыжи».  Болельщиков ожидает захватывающее зрелище: женский спринт стартует в 9:30 по московскому времени, а мужской — в 12:30. Интригу соревнований усиливает специальная инициатива от известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и телеканала «Матч ТВ» — дополнительный денежный приз в размере 25 тысяч рублей для биатлонистов, показавших лучшее время на первом отрезке дистанции. На каждой гонке финала Кубка России по биатлону в Златоусте будет присутствовать по 4,5 тысячи зрителей. Организаторы позаботились и о комфорте зрителей, запустив специальный мультимодальный маршрут «Челябинск — Златоуст — лыжно-биатлонный комплекс им. С. И. Ишмуратовой», который позволит всем желающим без труда добраться до места проведения соревнований и поддержать спортсменов в борьбе за главные награды сезона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...