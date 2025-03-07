В Екатеринбурге выстроилась огромная очередь, преимущественно состоящая из мужчин, которые спешат купить подарки для женщин в «Золотом яблоке». Как сообщает telegram-канал «Екатское Чтиво», толпа людей уже второй день штурмует косметический магазин.
«Второй день подряд мы наблюдаем толпы людей за покупками. Полки с косметикой пустеют», — говорится в сообщении. Вероятно, большинство мужчин пришли в магазин именно за подарками к Международному женскому дню.
Ранее URA.RU выяснило, где купить самые дешевые тюльпаны на 8 Марта. Выяснилось, что недорогой букет можно найти в «О 'кее», и «Гиперболе», там пять цветков стоит 399,99 и 399 рублей соответственно. По словам продавцов, к праздникам наценка на тюльпаны повышается из-за высокой востребованности этих цветов.
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