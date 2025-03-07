Толпа екатеринбуржцев атаковала «Золотое яблоко» перед 8 Марта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины выстроились в очереди в магазине косметики
Мужчины выстроились в очереди в магазине косметики Фото:

В Екатеринбурге выстроилась огромная очередь, преимущественно состоящая из мужчин, которые спешат купить подарки для женщин в «Золотом яблоке». Как сообщает telegram-канал «Екатское Чтиво», толпа людей уже второй день штурмует косметический магазин.

«Второй день подряд мы наблюдаем толпы людей за покупками. Полки с косметикой пустеют», — говорится в сообщении. Вероятно, большинство мужчин пришли в магазин именно за подарками к Международному женскому дню. 

Ранее URA.RU выяснило, где купить самые дешевые тюльпаны на 8 Марта. Выяснилось, что недорогой букет можно найти в «О 'кее», и «Гиперболе», там пять цветков стоит 399,99 и 399 рублей соответственно. По словам продавцов, к праздникам наценка на тюльпаны повышается из-за высокой востребованности этих цветов. 

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В Екатеринбурге выстроилась огромная очередь, преимущественно состоящая из мужчин, которые спешат купить подарки для женщин в «Золотом яблоке». Как сообщает telegram-канал «Екатское Чтиво», толпа людей уже второй день штурмует косметический магазин. «Второй день подряд мы наблюдаем толпы людей за покупками. Полки с косметикой пустеют», — говорится в сообщении. Вероятно, большинство мужчин пришли в магазин именно за подарками к Международному женскому дню.  Ранее URA.RU выяснило, где купить самые дешевые тюльпаны на 8 Марта. Выяснилось, что недорогой букет можно найти в «О 'кее», и «Гиперболе», там пять цветков стоит 399,99 и 399 рублей соответственно. По словам продавцов, к праздникам наценка на тюльпаны повышается из-за высокой востребованности этих цветов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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