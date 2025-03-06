В Екатеринбурге в преддверии Международного женского дня 8 Марта тюльпаны подорожали примерно на треть. По словам продавцов, это самые популярные цветы к празднику, поэтому некоторые салоны увеличивают наценку. В некоторых магазинах букет из пяти тюльпанов может обойтись в 1100 рублей, но кое-где найдется и дешевле. Корреспондент URA.RU обошел магазины, изучил цены и выяснил, где тюльпаны выгоднее покупать.
Пять тюльпанов за 1100 рублей (220 рублей за цветок) предлагают купить в салоне «Санталина». Нежные фиолетовые цветы обойдутся в 220 рублей за штуку. Чуть дешевле можно купить букет в «Цветке граната» — 950 рублей (190 рублей за цветок).
Самые дешевые букеты нашлись в «Окее» и «Гиперболе» — 399,99 и 399 (79 рублей за цветок) рублей за пять тюльпанов соответственно. Но выбор расцветок оказался небольшой — желтые, розовые и малиновые цветы. В «Перекрестке» персиковые, желтые тюльпаны стоят 466 рублей (93,20 рубля за цветок), в «Магните» и «Монетке» — 449 рублей (89,8 рубля за цветок).
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