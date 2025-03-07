Экспертиза утвердила строительство высотки рядом с зоопарком и «Уральской молнией» в Челябинске

Рядом с зоопарком и «Уральской молнией» в Челябинске построят высотку с детсадом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В высотном здании будет детский сад и парковка на 165-180 мест
В высотном здании будет детский сад и парковка на 165-180 мест Фото:

В Челябинске утвердили проект жилой высотки с детсадом и подземной автостоянкой возле зоопарка и ледовой арены «Уральская молния» на улице Труда. Проект одобрен экспертизой «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями объектов обслуживания жилой застройки, встроенным детским садом на 73 места и подземной автостоянкой от 165 до 180 машино-мест. Застройщик — ООО „Специализированный застройщик МФК „ЕХЕ““, — сообщается на сайте.

Ранее в Центральном районе Челябинска между зоопарком и улицей Труда началось строительство нового ЖК по проекту комплексного развития территории (КРТ). Площадь застройки по проекту, разработанному ООО «Специализированным застройщиком МФК „ЕХЕ“, входящим в группу компаний „Флай Плэнинг“, — 2,1 гектара.

Микрорайон появится на месте гаражей, ларьков и аттракционов до конца 2026 года. Согласно утвержденному прежде проекту, ЖК будет состоять из двух 6-этажных и двух 19-этажных монолитно-каркасных домов. Во дворах обустроят детские площадки и объекты благоустройства, а на крышах 6-этажных домов запланировано создание прогулочных зон для жильцов.

Новый жилой комплекс около зоопарка строится по проекту КРТ
Новый жилой комплекс около зоопарка строится по проекту КРТ
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске утвердили проект жилой высотки с детсадом и подземной автостоянкой возле зоопарка и ледовой арены «Уральская молния» на улице Труда. Проект одобрен экспертизой «Пируэт», сообщается на сайте госреестра. «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями объектов обслуживания жилой застройки, встроенным детским садом на 73 места и подземной автостоянкой от 165 до 180 машино-мест. Застройщик — ООО „Специализированный застройщик МФК „ЕХЕ““, — сообщается на сайте. Ранее в Центральном районе Челябинска между зоопарком и улицей Труда началось строительство нового ЖК по проекту комплексного развития территории (КРТ). Площадь застройки по проекту, разработанному ООО «Специализированным застройщиком МФК „ЕХЕ“, входящим в группу компаний „Флай Плэнинг“, — 2,1 гектара. Микрорайон появится на месте гаражей, ларьков и аттракционов до конца 2026 года. Согласно утвержденному прежде проекту, ЖК будет состоять из двух 6-этажных и двух 19-этажных монолитно-каркасных домов. Во дворах обустроят детские площадки и объекты благоустройства, а на крышах 6-этажных домов запланировано создание прогулочных зон для жильцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...