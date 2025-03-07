Экспертиза утвердила строительство высотки рядом с зоопарком и «Уральской молнией» в Челябинске

В Челябинске утвердили проект жилой высотки с детсадом и подземной автостоянкой возле зоопарка и ледовой арены «Уральская молния» на улице Труда. Проект одобрен экспертизой «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.
«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями объектов обслуживания жилой застройки, встроенным детским садом на 73 места и подземной автостоянкой от 165 до 180 машино-мест. Застройщик — ООО „Специализированный застройщик МФК „ЕХЕ““, — сообщается на сайте.
Ранее в Центральном районе Челябинска между зоопарком и улицей Труда началось строительство нового ЖК по проекту комплексного развития территории (КРТ). Площадь застройки по проекту, разработанному ООО «Специализированным застройщиком МФК „ЕХЕ“, входящим в группу компаний „Флай Плэнинг“, — 2,1 гектара.
Микрорайон появится на месте гаражей, ларьков и аттракционов до конца 2026 года. Согласно утвержденному прежде проекту, ЖК будет состоять из двух 6-этажных и двух 19-этажных монолитно-каркасных домов. Во дворах обустроят детские площадки и объекты благоустройства, а на крышах 6-этажных домов запланировано создание прогулочных зон для жильцов.
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