Россиянам заблокировали счета на севере Казахстана

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Релокантам из России арестовали банковские счета из-за уголовного дела
Релокантам из России арестовали банковские счета из-за уголовного дела Фото:

Прокуратура Северо-Казахстанской области заблокировала банковские счета релокантов из России, сообщило Казахстанское телеграфное агентство. На данный момент известно, что это произошло из-за возбуждения уголовного дела, подробности которого не разглашаются. 

«Блокировка от 7 марта от департамента полиции по Петропавловску. Надолго? Никто не знает. Причина? Уголовное дело, подробности которого органы оглашать пока не могут. Ведется расследование», — говорится в сообщении в чате «Арест счетов», в нем находятся преимущественно российские релоканты. Информацию передает агентство

Отмечается, что тем людям, кто связывался с департаментом полиции, сообщили, что проблема затронула около двух тысяч человек. Им ответили, что уголовное дело возбуждено не против них лично, а они, вероятно, все выступают в качестве свидетелей по нему. Кроме того, с арестом счетов столкнулись и граждане Казахстана. 

Участники чата обсуждают возможную связь уголовного дела с дропперами (подставные лица, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских счетов россиян — прим. URA.RU) и нелегальными операциями с криптовалютой. Представители пресс-службы прокуратуры СКО подтвердили наличие уголовного дела и отметили, что все ограничения будут сняты после завершения проверки. 

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Прокуратура Северо-Казахстанской области заблокировала банковские счета релокантов из России, сообщило Казахстанское телеграфное агентство. На данный момент известно, что это произошло из-за возбуждения уголовного дела, подробности которого не разглашаются.  «Блокировка от 7 марта от департамента полиции по Петропавловску. Надолго? Никто не знает. Причина? Уголовное дело, подробности которого органы оглашать пока не могут. Ведется расследование», — говорится в сообщении в чате «Арест счетов», в нем находятся преимущественно российские релоканты. Информацию передает агентство.  Отмечается, что тем людям, кто связывался с департаментом полиции, сообщили, что проблема затронула около двух тысяч человек. Им ответили, что уголовное дело возбуждено не против них лично, а они, вероятно, все выступают в качестве свидетелей по нему. Кроме того, с арестом счетов столкнулись и граждане Казахстана.  Участники чата обсуждают возможную связь уголовного дела с дропперами (подставные лица, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских счетов россиян — прим. URA.RU) и нелегальными операциями с криптовалютой. Представители пресс-службы прокуратуры СКО подтвердили наличие уголовного дела и отметили, что все ограничения будут сняты после завершения проверки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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