На участки трассы Пермь — Екатеринбург 10 марта вывели экипажи ДПС и спецтехнику из-за сильного снегопада, который осложняет обстановку на дороге. Инспекторы призвали водителей к предельной осторожности, рассказали в региональной Госавтоинспекции.
«В районе Первоуральска на Пермском тракте экипажи ДПС фиксируют обильное выпадение снежных осадков. На трассе работает дорожная спецтехника», — пояснили там. Сотрудники ГАИ дежурят на 334-м и 170-м километрах трассы.
Ранее URA.RU сообщало о надвигающихся на Свердловскую область мощных осадках. Больше всего снега синоптики обещали 9 и 10 марта.
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