09 марта 2025

Мощный снегопад заваливает Пермский тракт, работают техника и ГАИ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег обрушился утром 10 марта
Снег обрушился утром 10 марта Фото:

На участки трассы Пермь — Екатеринбург 10 марта вывели экипажи ДПС и спецтехнику из-за сильного снегопада, который осложняет обстановку на дороге. Инспекторы призвали водителей к предельной осторожности, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

«В районе Первоуральска на Пермском тракте экипажи ДПС фиксируют обильное выпадение снежных осадков. На трассе работает дорожная спецтехника», — пояснили там. Сотрудники ГАИ дежурят на 334-м и 170-м километрах трассы.

Ранее URA.RU сообщало о надвигающихся на Свердловскую область мощных осадках. Больше всего снега синоптики обещали 9 и 10 марта.

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На участки трассы Пермь — Екатеринбург 10 марта вывели экипажи ДПС и спецтехнику из-за сильного снегопада, который осложняет обстановку на дороге. Инспекторы призвали водителей к предельной осторожности, рассказали в региональной Госавтоинспекции. «В районе Первоуральска на Пермском тракте экипажи ДПС фиксируют обильное выпадение снежных осадков. На трассе работает дорожная спецтехника», — пояснили там. Сотрудники ГАИ дежурят на 334-м и 170-м километрах трассы. Ранее URA.RU сообщало о надвигающихся на Свердловскую область мощных осадках. Больше всего снега синоптики обещали 9 и 10 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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