Профессиональный бадминтонный клуб «Метеорит OZON», капитаном которой является министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов, с победы стартовал в Суперлиге среди клубных команд по бадминтону. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.
«В Саратове завершился первый тур Суперлиги среди клубных команд по бадминтону. Челябинская команда „Метеорит Ozon“ одержала победы над всеми соперниками и обеспечила себе медали в сезоне 2025 года», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Капитаном команды является Владимир Иванов, титулованный бадминтонист, министр физической культуры и спорта Челябинской области.
В состав «Метеорит Ozon» также вошли представители школы бадминтона Челябинска Анастасия Арташкина, Дмитрий Суворов. И представители других городов — Евгения Косецкая из Казани, Алина Давлетова из Уфы и другие. «Победа даст огромный толчок для развития бадминтона в регионе, формированию спортивного резерва», — считают в клубе. В планах — создание молодежной команды, состоящей полностью из воспитанников школы бадминтона Челябинской области. Участие команды в турнире состоялось при поддержке регионального правительства.
Иванов был назначен министром физической культуры и спорта Челябинской области в феврале 2025 года. Его назначение является важным шагом для развития спорта в регионе, подчеркнул губернатор Алексей Текслер. Опыт Иванов и знание спортивной системы изнутри позволят улучшить спортивную инфраструктуру и результаты челябинских спортсменов.
Иванов известен как участник Олимпийских игр 2012 и 2016 года, а также чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России. Награжден медалями «Участник гуманитарного конвоя» и «За содействие СВО». До назначения Иванова пост министра спорта Челябинской области занимал Александр Гриб, который после губернаторских выборов стал вице-премьером в статусе министра общественной безопасности региона.
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