Челябинский министр спорта Иванов победил в престижном турнире по бадминтону. Фото

Челябинский министр спорта Иванов победил в первом туре Суперлиги по бадминтону
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иванов возглавил челябинский минспорт в феврале 2025 года
Иванов возглавил челябинский минспорт в феврале 2025 года Фото:

Профессиональный бадминтонный клуб «Метеорит OZON», капитаном которой является министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов, с победы стартовал в Суперлиге среди клубных команд по бадминтону. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

«В Саратове завершился первый тур Суперлиги среди клубных команд по бадминтону. Челябинская команда „Метеорит Ozon“ одержала победы над всеми соперниками и обеспечила себе медали в сезоне 2025 года», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Капитаном команды является Владимир Иванов, титулованный бадминтонист, министр физической культуры и спорта Челябинской области.

В состав «Метеорит Ozon» также вошли представители школы бадминтона Челябинска Анастасия Арташкина, Дмитрий Суворов. И представители других городов — Евгения Косецкая из Казани, Алина Давлетова из Уфы и другие. «Победа даст огромный толчок для развития бадминтона в регионе, формированию спортивного резерва», — считают в клубе. В планах — создание молодежной команды, состоящей полностью из воспитанников школы бадминтона Челябинской области. Участие команды в турнире состоялось при поддержке регионального правительства.

Иванов был назначен министром физической культуры и спорта Челябинской области в феврале 2025 года. Его назначение является важным шагом для развития спорта в регионе, подчеркнул губернатор Алексей Текслер. Опыт Иванов и знание спортивной системы изнутри позволят улучшить спортивную инфраструктуру и результаты челябинских спортсменов.

Иванов известен как участник Олимпийских игр 2012 и 2016 года, а также чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России. Награжден медалями «Участник гуманитарного конвоя» и «За содействие СВО». До назначения Иванова пост министра спорта Челябинской области занимал Александр Гриб, который после губернаторских выборов стал вице-премьером в статусе министра общественной безопасности региона.

Иванов является капитаном команды «Метеорит OZON»
Иванов является капитаном команды «Метеорит OZON»
Фото:
Команда «Метеорит OZON»
Команда «Метеорит OZON»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Профессиональный бадминтонный клуб «Метеорит OZON», капитаном которой является министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов, с победы стартовал в Суперлиге среди клубных команд по бадминтону. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта. «В Саратове завершился первый тур Суперлиги среди клубных команд по бадминтону. Челябинская команда „Метеорит Ozon“ одержала победы над всеми соперниками и обеспечила себе медали в сезоне 2025 года», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Капитаном команды является Владимир Иванов, титулованный бадминтонист, министр физической культуры и спорта Челябинской области. В состав «Метеорит Ozon» также вошли представители школы бадминтона Челябинска Анастасия Арташкина, Дмитрий Суворов. И представители других городов — Евгения Косецкая из Казани, Алина Давлетова из Уфы и другие. «Победа даст огромный толчок для развития бадминтона в регионе, формированию спортивного резерва», — считают в клубе. В планах — создание молодежной команды, состоящей полностью из воспитанников школы бадминтона Челябинской области. Участие команды в турнире состоялось при поддержке регионального правительства. Иванов был назначен министром физической культуры и спорта Челябинской области в феврале 2025 года. Его назначение является важным шагом для развития спорта в регионе, подчеркнул губернатор Алексей Текслер. Опыт Иванов и знание спортивной системы изнутри позволят улучшить спортивную инфраструктуру и результаты челябинских спортсменов. Иванов известен как участник Олимпийских игр 2012 и 2016 года, а также чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России. Награжден медалями «Участник гуманитарного конвоя» и «За содействие СВО». До назначения Иванова пост министра спорта Челябинской области занимал Александр Гриб, который после губернаторских выборов стал вице-премьером в статусе министра общественной безопасности региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...