«Партия любителей пива» потеряла активистов в ХМАО. Часть потенциального актива ПЛП влилась в югорское отделение «Новых людей», сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона.
«Потенциальные члены ПЛП вливаются в реготделение „Новых людей“. Говорят, это связано с тем, что главному идеологу партии Константину Калачеву не удалось решить проблемы с регистрацией», — уточнил инсайдер.
Калачев в беседе с URA.RU пояснил, что пытается решить проблемы с регистрацией, но удерживать югорчан, у которых есть политические амбиции и желание принять участие в ближайших выборах, не стал. Сургутяне не дождались создания реготделения из-за сложностей с регистрацией и консервативной позиции федеральных властей, намеренных сократить число партий к выборам 2026 года.
Такие сложности появились не только в ХМАО, но и в других регионах. При этом, Калачев уверен, что партия бы легко преодолела пятипроцентный барьер, а ее члены смогли бы претендовать на места в парламентах.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте собирались открыть региональное отделение ПЛП. Местные активисты встречались в одной из городских кофеен.
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