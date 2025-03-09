09 марта 2025

«Партия любителей пива» потеряла активистов в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Экспансия ПЛП в ХМАО не увенчалась успехом
Экспансия ПЛП в ХМАО не увенчалась успехом Фото:

«Партия любителей пива» потеряла активистов в ХМАО. Часть потенциального актива ПЛП влилась в югорское отделение «Новых людей», сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона.

«Потенциальные члены ПЛП вливаются в реготделение „Новых людей“. Говорят, это связано с тем, что главному идеологу партии Константину Калачеву не удалось решить проблемы с регистрацией», — уточнил инсайдер.

Калачев в беседе с URA.RU пояснил, что пытается решить проблемы с регистрацией, но удерживать югорчан, у которых есть политические амбиции и желание принять участие в ближайших выборах, не стал. Сургутяне не дождались создания реготделения из-за сложностей с регистрацией и консервативной позиции федеральных властей, намеренных сократить число партий к выборам 2026 года.

Такие сложности появились не только в ХМАО, но и в других регионах. При этом, Калачев уверен, что партия бы легко преодолела пятипроцентный барьер, а ее члены смогли бы претендовать на места в парламентах.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте собирались открыть региональное отделение ПЛП. Местные активисты встречались в одной из городских кофеен.

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«Партия любителей пива» потеряла активистов в ХМАО. Часть потенциального актива ПЛП влилась в югорское отделение «Новых людей», сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона. «Потенциальные члены ПЛП вливаются в реготделение „Новых людей“. Говорят, это связано с тем, что главному идеологу партии Константину Калачеву не удалось решить проблемы с регистрацией», — уточнил инсайдер. Калачев в беседе с URA.RU пояснил, что пытается решить проблемы с регистрацией, но удерживать югорчан, у которых есть политические амбиции и желание принять участие в ближайших выборах, не стал. Сургутяне не дождались создания реготделения из-за сложностей с регистрацией и консервативной позиции федеральных властей, намеренных сократить число партий к выборам 2026 года. Такие сложности появились не только в ХМАО, но и в других регионах. При этом, Калачев уверен, что партия бы легко преодолела пятипроцентный барьер, а ее члены смогли бы претендовать на места в парламентах. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте собирались открыть региональное отделение ПЛП. Местные активисты встречались в одной из городских кофеен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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