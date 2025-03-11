Челябинцев обязали приглашать комиссию при покупке дома по маткапиталу

Жители Челябинской области с 2025 года при покупке дома с использованием маткапитала должны получить заключение комиссии на пригодность здания для проживания. Тонкости процесса URA.RU раскрыли в пресс-службе регионального отделения Соцфонда России.
«С 2025 года вступили в силу нововведения, которые касаются покупки дома (части дома или дома блокированной застройки) на средства материнского капитала. При отсутствии заключения, что дом соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению, предусмотрен отказ», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе Соцфонда пояснили, что порядок подготовки и оформления заключения комиссии установлено правительством РФ. Оно действует один год.
«Предварительная оценка перед сделкой позволит не допустить ситуации, когда родители тратят господдержку на непригодный для проживания дом. Выдача заключения осуществляется межведомственными комиссиями при муниципалитетах, в которые входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств», — добавили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда России.
Собственик дома должен обратиться в комиссию с заявлением. Специалисты оценят техническое состояние дома, возможность эвакуации при ЧС и другие показатели пригодности дома для проживания, при этом комиссия не требует обследования ограждающих и несущих конструкций. Результат будет готов в течение 30 дней. После получения положительного заключения комиссии владелец сертификата обращается с этим документом в клиентскую службу Отделения Соцфонда России и подает заявление о распоряжении средствами маткапитала.
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