В Пермь приедет скандальная группа «Ленинград»

«Ленинград» выступит в Перми с концертом
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Шнуров посетит Пермь
Сергей Шнуров посетит Пермь Фото:

В Перми с концертом выступит скандальный музыкальный коллектив «Ленинград». Их выступление запланировано на середину осени.

«Ленинград» выступит для пермяков 15 ноября. Стоимость билетов варьируется от 3500 до 10 000 рублей», — следует из данных «Яндекс.Афиши».

В последний раз группа «Ленинград» дала концерт в Екатеринбурге в 2019 году. Тогда мероприятие собрало 30 тысяч зрителей. В ходе выступления было объявлено о распаде коллектива. В 2020 году Сергей Шнуров провел полную замену участников группы и ограничил свои выступления корпоративными мероприятиями. Спустя несколько лет пошли слухи о том, что «Ленинград» будет возрожден и солисткой группы станет Инстасамка. Тогда Шнуров опроверг эту информацию, позже вышел совместный альбом музыкантов.

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В Перми с концертом выступит скандальный музыкальный коллектив «Ленинград». Их выступление запланировано на середину осени. «Ленинград» выступит для пермяков 15 ноября. Стоимость билетов варьируется от 3500 до 10 000 рублей», — следует из данных «Яндекс.Афиши». В последний раз группа «Ленинград» дала концерт в Екатеринбурге в 2019 году. Тогда мероприятие собрало 30 тысяч зрителей. В ходе выступления было объявлено о распаде коллектива. В 2020 году Сергей Шнуров провел полную замену участников группы и ограничил свои выступления корпоративными мероприятиями. Спустя несколько лет пошли слухи о том, что «Ленинград» будет возрожден и солисткой группы станет Инстасамка. Тогда Шнуров опроверг эту информацию, позже вышел совместный альбом музыкантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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