В Пермь приедет скандальная группа «Ленинград»

В Перми с концертом выступит скандальный музыкальный коллектив «Ленинград». Их выступление запланировано на середину осени.
«Ленинград» выступит для пермяков 15 ноября. Стоимость билетов варьируется от 3500 до 10 000 рублей», — следует из данных «Яндекс.Афиши».
В последний раз группа «Ленинград» дала концерт в Екатеринбурге в 2019 году. Тогда мероприятие собрало 30 тысяч зрителей. В ходе выступления было объявлено о распаде коллектива. В 2020 году Сергей Шнуров провел полную замену участников группы и ограничил свои выступления корпоративными мероприятиями. Спустя несколько лет пошли слухи о том, что «Ленинград» будет возрожден и солисткой группы станет Инстасамка. Тогда Шнуров опроверг эту информацию, позже вышел совместный альбом музыкантов.
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