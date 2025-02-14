В Петербурге вынесен вердикт криминальному авторитету по делу о двойном убийстве

Присяжные Санкт-Петербургского городского суда вынесли обвинительный вердикт криминальному авторитету Владимира Кулибабы. Ему предъявлены обвинения в совершении двух убийств, попытке убийства, а также в участии и организации деятельности преступной вооруженной группировки.
«В Санкт-Петербурге городской суд вынес обвинительный вердикт Владимиру Кулибабе», — передает корреспондент URA.ru из зала суда. Над вердиктом присяжные думали два дня. Другого участника Владимира Карпинского оправдали. Еще один участник дела Анатолий Мотыль получил снисхождение.
На скамье подсудимых вместе с основным обвиняемым находится его соучастник, также являющийся членом преступной группировки: Владимир Карпинский. Анатолий Мотыль тоже присутствует в зале суда, но так как сотрудничает со следствием, находится не по стражей, а под домашним арестом. Он единственный из трех обвиняемых признал вину. Согласно данным следствия, в 1993 году действовала банда Кости Могилы (Яковлева), его заместителями были Владимир Кулибаба и Игорь Савин (прозвище Кувалда). В составе группы было около 300 человек.
Сначала Савин подставил Яковлева, украв водку «Черная смерть». Затем на Варшавской улице произошло покушение на Яковлева, тот не пострадал, но был ранен Мотыль. Яковлев решил, что покушение дело рук Савина, это и стало мотивом убийства. Савина заманили к месту происшествия, предложив ему приобрести часы Rolex. Карпинский выстрелил по Савину, тогда как Мотыль обеспечил транспортировку Кулибабы, координатора атаки, к месту совершения преступления. Савина и его охранника расстреляли в машине из автоматов Калашникова.
Защитники Карпинского, адвокаты Павлов и Анисимов, напомнили суду о доказательствах алиби своего клиента. В день убийства — 16 августа 1993 года — Карпинский находился не в Санкт-Петербурге, а в Кишиневе. Там он отмечал юбилей своей матери, общался с друзьями и посещал спортзал. Кроме того, 18 августа он присутствовал на значимом футбольном матче, где молдавский клуб «Зимбру» дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА.
У Кулибабы с женой также были якобы паспорта с печатями, подтверждающими, что они находились в Швеции в день убийства. Но при обыске паспорта не были обнаружены.
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