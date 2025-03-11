На праймериз ЕР в Челябинской области выдвинулись первые кандидаты

В Челябинской области появились первые кандидаты в депутаты на предварительном голосовании «Единой России». Соответствующая информация опубликована на сайте праймериз.
«Первые участники предварительных выборов появились в Еткульском районе и Миассе. По состоянию на 11 марта в Еткульском районе два участника праймериз, в Миассе — один», — информирует ресурс.
В Миассе за поддержку партии на выборах депутата горсобрания по округу № 1 будет бороться 38-летняя Татьяна Якимова. Она работает юристом на ООО «Сплав» и дает юридические консультации в качестве самозанятой.
В Еткульском районе на округе № 7 выдвинулась пенсионерка Ирина Вахрушева. На том же округе выдвинулась еще одна пенсионерка — Наталья Дикая.
Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.
Жители избирательных округов смогут проголосовать на сайте праймериз, а зарегистрироваться на сайте можно через портал госуслуг. В этом году в Челябинской области пройдут 37 муниципальных и одна региональная избирательные кампании — выборы депутатов заксобрания региона. Всего планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!