На праймериз ЕР в Челябинской области выдвинулись первые кандидаты

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Стали известны первые фамилии участников праймериз
Стали известны первые фамилии участников праймериз Фото:

В Челябинской области появились первые кандидаты в депутаты на предварительном голосовании «Единой России». Соответствующая информация опубликована на сайте праймериз.

«Первые участники предварительных выборов появились в Еткульском районе и Миассе. По состоянию на 11 марта в Еткульском районе два участника праймериз, в Миассе — один», — информирует ресурс.

В Миассе за поддержку партии на выборах депутата горсобрания по округу № 1 будет бороться 38-летняя Татьяна Якимова. Она работает юристом на ООО «Сплав» и дает юридические консультации в качестве самозанятой.

В Еткульском районе на округе № 7 выдвинулась пенсионерка Ирина Вахрушева. На том же округе выдвинулась еще одна пенсионерка — Наталья Дикая.

Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.

Жители избирательных округов смогут проголосовать на сайте праймериз, а зарегистрироваться на сайте можно через портал госуслуг. В этом году в Челябинской области пройдут 37 муниципальных и одна региональная избирательные кампании — выборы депутатов заксобрания региона. Всего планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания.

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В Челябинской области появились первые кандидаты в депутаты на предварительном голосовании «Единой России». Соответствующая информация опубликована на сайте праймериз. «Первые участники предварительных выборов появились в Еткульском районе и Миассе. По состоянию на 11 марта в Еткульском районе два участника праймериз, в Миассе — один», — информирует ресурс. В Миассе за поддержку партии на выборах депутата горсобрания по округу № 1 будет бороться 38-летняя Татьяна Якимова. Она работает юристом на ООО «Сплав» и дает юридические консультации в качестве самозанятой. В Еткульском районе на округе № 7 выдвинулась пенсионерка Ирина Вахрушева. На том же округе выдвинулась еще одна пенсионерка — Наталья Дикая. Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая. Жители избирательных округов смогут проголосовать на сайте праймериз, а зарегистрироваться на сайте можно через портал госуслуг. В этом году в Челябинской области пройдут 37 муниципальных и одна региональная избирательные кампании — выборы депутатов заксобрания региона. Всего планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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