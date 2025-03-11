11 марта 2025

Из Пермского края вывезли сотни тонн семян для посевной компании в Монголии

С начала 2025 года из Прикамья в Монголию вывезено 202 тонны семян пшеницы
© Служба новостей «URA.RU»
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По итогам анализов вредных организмов в продукции не обнаружено
По итогам анализов вредных организмов в продукции не обнаружено Фото:

В 2025 году с территории Пермского края отгружено 202 тонны мягкой пшеницы для посева и семян овса в Монголию. Об этом сообщает сайт управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В марте Управлением проконтролирован вывоз 44 тонны семян пшеницы и 22 тонны семян овса в Монголию. По результатам лабораторного анализа карантинных вредных организмов в вывозимой продукции не обнаружено», — сообщает ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край увеличил поставки леса в Иран. С начала года экспорт леса в Иран вырос на 72%.

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В 2025 году с территории Пермского края отгружено 202 тонны мягкой пшеницы для посева и семян овса в Монголию. Об этом сообщает сайт управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В марте Управлением проконтролирован вывоз 44 тонны семян пшеницы и 22 тонны семян овса в Монголию. По результатам лабораторного анализа карантинных вредных организмов в вывозимой продукции не обнаружено», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край увеличил поставки леса в Иран. С начала года экспорт леса в Иран вырос на 72%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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