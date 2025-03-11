Из Пермского края вывезли сотни тонн семян для посевной компании в Монголии

По итогам анализов вредных организмов в продукции не обнаружено
В 2025 году с территории Пермского края отгружено 202 тонны мягкой пшеницы для посева и семян овса в Монголию. Об этом сообщает сайт управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«В марте Управлением проконтролирован вывоз 44 тонны семян пшеницы и 22 тонны семян овса в Монголию. По результатам лабораторного анализа карантинных вредных организмов в вывозимой продукции не обнаружено», — сообщает ведомство.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край увеличил поставки леса в Иран. С начала года экспорт леса в Иран вырос на 72%.
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