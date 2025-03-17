Москва и Петербург оказались лучшими городами для пожилых россиян

Исследовательский проект «Если быть точным» опубликовал рейтинг регионов России по качеству жизни людей старше 55 лет. По данным исследования, наилучшие условия для жизни пожилых людей наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге.
«Набор данных включает в себя показатели, характеризующие здоровье, демографические особенности, социальную активность, бедность и занятость населения в возрасте старше 55 лет», — пишет проект «Если быть точным» на своем сайте. В Москве ожидаемая продолжительность жизни для 55-летних достигает 29,8 лет, а в Петербурге — 26,5 лет. Эти данные значительно превышают среднероссийский показатель, который составляет 24,5 лет.
Ингушетия, Чечня и Забайкальский край показали наихудшие результаты в рейтинге. Особенно тяжелая ситуация с ожидаемой продолжительностью жизни в Забайкальском крае, где показатель составляет всего 21,1 года. Также в этих регионах высокий процент людей старше трудоспособного возраста, живущих за чертой бедности.
В ответ на исследование, власти Москвы и Санкт-Петербурга указывают на успешное развитие программ, направленных на улучшение качества жизни пожилых граждан. Проект «Московское долголетие» и аналогичные программы в Петербурге включают оздоровительные, образовательные и досуговые мероприятия, которые способствуют активному и здоровому образу жизни населения старшего возраста.
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