Москва и Петербург оказались лучшими городами для пожилых россиян

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Власти Москвы и Петербурга указывают на успешное развитие программ, направленных на улучшение качества жизни пенсионеров
Власти Москвы и Петербурга указывают на успешное развитие программ, направленных на улучшение качества жизни пенсионеров Фото:

Исследовательский проект «Если быть точным» опубликовал рейтинг регионов России по качеству жизни людей старше 55 лет. По данным исследования, наилучшие условия для жизни пожилых людей наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге.

«Набор данных включает в себя показатели, характеризующие здоровье, демографические особенности, социальную активность, бедность и занятость населения в возрасте старше 55 лет», — пишет проект «Если быть точным» на своем сайте. В Москве ожидаемая продолжительность жизни для 55-летних достигает 29,8 лет, а в Петербурге — 26,5 лет. Эти данные значительно превышают среднероссийский показатель, который составляет 24,5 лет.

Ингушетия, Чечня и Забайкальский край показали наихудшие результаты в рейтинге. Особенно тяжелая ситуация с ожидаемой продолжительностью жизни в Забайкальском крае, где показатель составляет всего 21,1 года. Также в этих регионах высокий процент людей старше трудоспособного возраста, живущих за чертой бедности.

В ответ на исследование, власти Москвы и Санкт-Петербурга указывают на успешное развитие программ, направленных на улучшение качества жизни пожилых граждан. Проект «Московское долголетие» и аналогичные программы в Петербурге включают оздоровительные, образовательные и досуговые мероприятия, которые способствуют активному и здоровому образу жизни населения старшего возраста.

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Исследовательский проект «Если быть точным» опубликовал рейтинг регионов России по качеству жизни людей старше 55 лет. По данным исследования, наилучшие условия для жизни пожилых людей наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. «Набор данных включает в себя показатели, характеризующие здоровье, демографические особенности, социальную активность, бедность и занятость населения в возрасте старше 55 лет», — пишет проект «Если быть точным» на своем сайте. В Москве ожидаемая продолжительность жизни для 55-летних достигает 29,8 лет, а в Петербурге — 26,5 лет. Эти данные значительно превышают среднероссийский показатель, который составляет 24,5 лет. Ингушетия, Чечня и Забайкальский край показали наихудшие результаты в рейтинге. Особенно тяжелая ситуация с ожидаемой продолжительностью жизни в Забайкальском крае, где показатель составляет всего 21,1 года. Также в этих регионах высокий процент людей старше трудоспособного возраста, живущих за чертой бедности. В ответ на исследование, власти Москвы и Санкт-Петербурга указывают на успешное развитие программ, направленных на улучшение качества жизни пожилых граждан. Проект «Московское долголетие» и аналогичные программы в Петербурге включают оздоровительные, образовательные и досуговые мероприятия, которые способствуют активному и здоровому образу жизни населения старшего возраста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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