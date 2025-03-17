Во Владивостоке у мужчины отказали почки после двух тысяч приседаний

Житель Владивостока столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем после того, как согласился выполнить 2000 приседаний в рамках спора. Экстремальная физическая нагрузка привела к отказу почек и сильному отеку ног. Об этом сообщила пресс-служба Тысячекоечной больницы.
«Спор на 2000 приседаний — как увлечение спортом обернулось серьезной проблемой. <...> Вдохновленный идеей продемонстрировать свою физическую силу и получить приз, он с энтузиазмом принялся за выполнение задания. Однако, как оказалось, это решение стало для него роковым», — сообщила пресс-служба больницы в своем telegram-канале. Во время выполнения приседаний он почувствовал недомогание, а его ноги начали стремительно увеличиваться в размерах, превращаясь в отечные конечности.
Ситуация ухудшилась, когда моча сначала стала темно-коричневой, а затем и вовсе пропала. В панике мужчина обратился за медицинской помощью. В больнице его направили на обследование в отделение нефрологии, где результаты анализов оказались тревожными: уровень креатинина и мочевины значительно превышал норму, что указывало на серьезные проблемы с почками.
После госпитализации и проведения обследования выяснилось, что функция почек мужчины снижена до 50%. Врачам удалось стабилизировать его состояние без применения диализа, однако теперь пациенту предстоит длительный курс восстановления.
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