Паводок перекрыл дорогу в Челябинской области

Паводковые воды реки Тогузак перекрыли движение по автодороге Нижняя Санарка — Скалистый в Троицком районе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности.
«Произошел подъем уровня воды в реке Тогузак Троицкого района. Движение транспорта приостановлено, установлены запрещающие знаки. Организовано дежурство сотрудников ГАИ», -- сообщили в пресс-службе министерства.
Сообщение о подтоплении дороги появилось в соцсетях администрации Троицкого района. В них сообщили, что участок дороги является региональным, и районная администрация не может тратить бюджетные деньги на ее содержание и ремонт. По сообщению администрации, информация о подтоплении передана в миндортранс региона, которое уже связывается с подрядчиком для оперативного устранения ситуации.
По состоянию информации министерства общественной безопасности, паводковая ситуация в регионе развивается согласно прогнозу. Подтоплений жилых домов и приусадебных участков на территории региона не зафиксировано.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!