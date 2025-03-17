Паводок перекрыл дорогу в Челябинской области

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Паводковые воды ограничили движение. Фото архивное
Паводковые воды ограничили движение. Фото архивное Фото:

Паводковые воды реки Тогузак перекрыли движение по автодороге Нижняя Санарка — Скалистый в Троицком районе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности.

«Произошел подъем уровня воды в реке Тогузак Троицкого района. Движение транспорта приостановлено, установлены запрещающие знаки. Организовано дежурство сотрудников ГАИ», -- сообщили в пресс-службе министерства.

Сообщение о подтоплении дороги появилось в соцсетях администрации Троицкого района. В них сообщили, что участок дороги является региональным, и районная администрация не может тратить бюджетные деньги на ее содержание и ремонт. По сообщению администрации, информация о подтоплении передана в миндортранс региона, которое уже связывается с подрядчиком для оперативного устранения ситуации.

По состоянию информации министерства общественной безопасности, паводковая ситуация в регионе развивается согласно прогнозу. Подтоплений жилых домов и приусадебных участков на территории региона не зафиксировано.

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Паводковые воды реки Тогузак перекрыли движение по автодороге Нижняя Санарка — Скалистый в Троицком районе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности. «Произошел подъем уровня воды в реке Тогузак Троицкого района. Движение транспорта приостановлено, установлены запрещающие знаки. Организовано дежурство сотрудников ГАИ», -- сообщили в пресс-службе министерства. Сообщение о подтоплении дороги появилось в соцсетях администрации Троицкого района. В них сообщили, что участок дороги является региональным, и районная администрация не может тратить бюджетные деньги на ее содержание и ремонт. По сообщению администрации, информация о подтоплении передана в миндортранс региона, которое уже связывается с подрядчиком для оперативного устранения ситуации. По состоянию информации министерства общественной безопасности, паводковая ситуация в регионе развивается согласно прогнозу. Подтоплений жилых домов и приусадебных участков на территории региона не зафиксировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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