Директора прикамской школы, которую насмерть завалило снегом, похоронят 18 марта

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Прощание с педагогом пройдет 18 марта
Прощание с педагогом пройдет 18 марта Фото:

Похороны погибшей в результате несчастного случая в поселке Кын Пермского края директора школы Елены Макаровой состоятся 18 марта. Об этом сообщил сын педагога — Максим.

«Церемония прощания с Еленой Макаровой состоится 18 марта в 13:00. На похороны собираются приехать бывшие коллеги и ученики педагога из Кузино», — сына погибшей цитирует perm.aif.ru.

Женщина погибла во время очистки от снега крыши собственного дома. Помочь ей было некому. Тревогу забили коллеги, когда директор не вышла на работу. СК разбирается в причинах инцидента. Слова соболезнования выражали в школе, где работала Макарова, а также глава Лысьвенского округа Никита Федосеев.

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Похороны погибшей в результате несчастного случая в поселке Кын Пермского края директора школы Елены Макаровой состоятся 18 марта. Об этом сообщил сын педагога — Максим. «Церемония прощания с Еленой Макаровой состоится 18 марта в 13:00. На похороны собираются приехать бывшие коллеги и ученики педагога из Кузино», — сына погибшей цитирует perm.aif.ru. Женщина погибла во время очистки от снега крыши собственного дома. Помочь ей было некому. Тревогу забили коллеги, когда директор не вышла на работу. СК разбирается в причинах инцидента. Слова соболезнования выражали в школе, где работала Макарова, а также глава Лысьвенского округа Никита Федосеев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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