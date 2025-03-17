Директора прикамской школы, которую насмерть завалило снегом, похоронят 18 марта

Похороны погибшей в результате несчастного случая в поселке Кын Пермского края директора школы Елены Макаровой состоятся 18 марта. Об этом сообщил сын педагога — Максим.
«Церемония прощания с Еленой Макаровой состоится 18 марта в 13:00. На похороны собираются приехать бывшие коллеги и ученики педагога из Кузино», — сына погибшей цитирует perm.aif.ru.
Женщина погибла во время очистки от снега крыши собственного дома. Помочь ей было некому. Тревогу забили коллеги, когда директор не вышла на работу. СК разбирается в причинах инцидента. Слова соболезнования выражали в школе, где работала Макарова, а также глава Лысьвенского округа Никита Федосеев.
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