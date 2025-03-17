Губернатор ХМАО Кухарук определился с подопечным в проекте «Герои Югры», региональном аналоге федеральной программы адаптации ветеранов СВО «Время Героев». Он станет личным наставником участником добровольческого батальона из Нягани Александра Панасенко с позывным «Турист», передает корреспондент URA.RU.
«Впереди у нас насыщенный план работы. Он связан с заседаниями правительства, комитетов, комиссий, с участием в моей непосредственной профессиональной деятельности. В том числе строительных проектах, встречах с жителями», — прокомментировал во время пресс-подхода в фонде «Защитники Отечества» губернатор.
Панасенко после возвращения с СВО получил сразу два ключевых поста: замдиректора югорского филиала фонда «Защитники Отечества» и заместителя главы Ассоциации ветеранов СВО Югры (ее возглавляет экс-комбат именного батальона, депутат Дмитрий Аксенов).
Панасенко несколько раз был ранен в зоне СВО. На его странице в соцсети «Вконтакте» есть фотографии с зимней экспедиции 2023 года к перевалу Дятлова, где он отмечен вместе с земляком — главой югорского филиала «Защитников Отечества» Игорем Илыком. В том походе также принимали участие директор депгосслужбы ХМАО Александром Деменко и бывший первый политический зам губернатора Алексей Шипилов.
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