В Перми начала падать стоимость красной икры

В пермских магазинах с января по февраль 2025 года снизились цены на красную икру. Стоимость килограмма стала дешевле на 1%. Об этом сказано в отчете Росстата.
«В январе 2025 года икра лососевых рыб, отечественная стоила 10,1 тысячи рублей за килограмм. В феврале цена снизилась до 10 тысяч рублей за килограмм», — говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что в Пермском крае одна из самых высоких цен икру в Приволжском федеральном округе. Дороже ее продают только в Йошкар-Оле (11,5 тысячи рублей), Пензе (11,4 тысячи рублей) и Пугачеве Саратовской области (10,6 тысячи рублей).
Ранее URA.RU рассказало, что в России икра кеты и горбуши начала дешеветь еще в первой половине февраля. По данным Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка снижение составило 10-15%.
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