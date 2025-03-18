В Перми начала падать стоимость красной икры

В Перми красная икра подешевела на 1%
© Служба новостей «URA.RU»
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Красную икру в среднем продают за 10 тысяч рублей за килограмм
Красную икру в среднем продают за 10 тысяч рублей за килограмм Фото:

В пермских магазинах с января по февраль 2025 года снизились цены на красную икру. Стоимость килограмма стала дешевле на 1%. Об этом сказано в отчете Росстата.

«В январе 2025 года икра лососевых рыб, отечественная стоила 10,1 тысячи рублей за килограмм. В феврале цена снизилась до 10 тысяч рублей за килограмм», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что в Пермском крае одна из самых высоких цен икру в Приволжском федеральном округе. Дороже ее продают только в Йошкар-Оле (11,5 тысячи рублей), Пензе (11,4 тысячи рублей) и Пугачеве Саратовской области (10,6 тысячи рублей).

Ранее URA.RU рассказало, что в России икра кеты и горбуши начала дешеветь еще в первой половине февраля. По данным Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка снижение составило 10-15%.

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В пермских магазинах с января по февраль 2025 года снизились цены на красную икру. Стоимость килограмма стала дешевле на 1%. Об этом сказано в отчете Росстата. «В январе 2025 года икра лососевых рыб, отечественная стоила 10,1 тысячи рублей за килограмм. В феврале цена снизилась до 10 тысяч рублей за килограмм», — говорится на сайте ведомства. Уточняется, что в Пермском крае одна из самых высоких цен икру в Приволжском федеральном округе. Дороже ее продают только в Йошкар-Оле (11,5 тысячи рублей), Пензе (11,4 тысячи рублей) и Пугачеве Саратовской области (10,6 тысячи рублей). Ранее URA.RU рассказало, что в России икра кеты и горбуши начала дешеветь еще в первой половине февраля. По данным Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка снижение составило 10-15%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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