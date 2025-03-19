Трамп заявил о преимуществе России

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Трамп оценил успехи РФ на поле боя
Трамп оценил успехи РФ на поле боя Фото:

Российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя. Российские войска взяли в окружение примерно 2,5 тысячи украинских военнослужащих в курском приграничье. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Армия России получила преимущество над ВСУ на поле боя. Она окружила около 2 500 украинских военных», — передает Fox News слова Трампа.

Ранее журналисты американской газеты The Wall Street Journal заявили, что авантюра украинских боевиков в Курской области подошла к концу. По их мнению, ВС России показали стремительное наступление. В результате этого оставшиеся украинские силы оказались изолированными, передает RT.

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Российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя. Российские войска взяли в окружение примерно 2,5 тысячи украинских военнослужащих в курском приграничье. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Армия России получила преимущество над ВСУ на поле боя. Она окружила около 2 500 украинских военных», — передает Fox News слова Трампа. Ранее журналисты американской газеты The Wall Street Journal заявили, что авантюра украинских боевиков в Курской области подошла к концу. По их мнению, ВС России показали стремительное наступление. В результате этого оставшиеся украинские силы оказались изолированными, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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