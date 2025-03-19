Трамп заявил о преимуществе России

Российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя. Российские войска взяли в окружение примерно 2,5 тысячи украинских военнослужащих в курском приграничье. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Армия России получила преимущество над ВСУ на поле боя. Она окружила около 2 500 украинских военных», — передает Fox News слова Трампа.
Ранее журналисты американской газеты The Wall Street Journal заявили, что авантюра украинских боевиков в Курской области подошла к концу. По их мнению, ВС России показали стремительное наступление. В результате этого оставшиеся украинские силы оказались изолированными, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.