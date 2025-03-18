Челябинский СК: родители погибшей девочки пили спиртное перед пожаром

Взрослые члены семьи, в которой на пожаре в Катав-Ивановске погибла 8-летняя девочка, употребляли спиртные напитки перед возгоранием. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.
«Одна из версий причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем взрослых членов семьи, которые употребляли спиртные напитки. По этому факту следственные органы СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — отметили в СК.
Трагедия произошла в частном доме на улице Малая Юрюзанская в Катав-Ивановске. Потушившие пожар спасатели обнаружили тело 8-летней девочки. Еще двух детей 10 и 13 лет доставили с ожогами в больницу — их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сейчас на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК России — они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы. Также предстоит дать правовую оценку условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики.
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