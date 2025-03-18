18 марта 2025

Челябинский СК: родители погибшей девочки пили спиртное перед пожаром

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело девочки нашли спасатели
Тело девочки нашли спасатели Фото:

Взрослые члены семьи, в которой на пожаре в Катав-Ивановске погибла 8-летняя девочка, употребляли спиртные напитки перед возгоранием. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

«Одна из версий причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем взрослых членов семьи, которые употребляли спиртные напитки. По этому факту следственные органы СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — отметили в СК.

Трагедия произошла в частном доме на улице Малая Юрюзанская в Катав-Ивановске. Потушившие пожар спасатели обнаружили тело 8-летней девочки. Еще двух детей 10 и 13 лет доставили с ожогами в больницу — их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК России — они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы. Также предстоит дать правовую оценку условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Взрослые члены семьи, в которой на пожаре в Катав-Ивановске погибла 8-летняя девочка, употребляли спиртные напитки перед возгоранием. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области. «Одна из версий причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем взрослых членов семьи, которые употребляли спиртные напитки. По этому факту следственные органы СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — отметили в СК. Трагедия произошла в частном доме на улице Малая Юрюзанская в Катав-Ивановске. Потушившие пожар спасатели обнаружили тело 8-летней девочки. Еще двух детей 10 и 13 лет доставили с ожогами в больницу — их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК России — они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы. Также предстоит дать правовую оценку условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...