По словам очевидцев, еще вчера на стройке не было разрушений
В Академическом районе Екатеринбурга на перекрестке улиц Рябинина и Краснолесья частично обрушилась стройка спа-комплекса. Об этом рассказал URA.RU читатель.
«Рухнула стройка спа-комплекса, который строят в Академическом районе. Вчера вечером он еще был [целым]», — рассказал собеседник.
Проект здания создали московские архитекторы из Pergaev Bureau, о планах стройки стало известно еще в 2023-м. В спа-комплексе должны появиться коворкинг и бильярдная зона. В здании должны расположиться рестораны, магазин, небольшой хостел.
На стройке частично рухнул этаж
По словам очевидцев, 18 марта разрушений на стройке не было
На месте строят большой спа-комплекс с рестораном
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