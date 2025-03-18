18 марта 2025

В Екатеринбурге рухнула стройка спа-комплекса. Фото, видео

В Академическом районе Екатеринбурга частично рухнула стройка спа-комплекса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам очевидцев, еще вчера на стройке не было разрушений
По словам очевидцев, еще вчера на стройке не было разрушений Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга на перекрестке улиц Рябинина и Краснолесья частично обрушилась стройка спа-комплекса. Об этом рассказал URA.RU читатель.

«Рухнула стройка спа-комплекса, который строят в Академическом районе. Вчера вечером он еще был [целым]», — рассказал собеседник.

Проект здания создали московские архитекторы из Pergaev Bureau, о планах стройки стало известно еще в 2023-м. В спа-комплексе должны появиться коворкинг и бильярдная зона. В здании должны расположиться рестораны, магазин, небольшой хостел.

На стройке частично рухнул этаж
На стройке частично рухнул этаж
Фото:
По словам очевидцев, 18 марта разрушений на стройке не было
По словам очевидцев, 18 марта разрушений на стройке не было
Фото:
На месте строят большой спа-комплекс с рестораном
На месте строят большой спа-комплекс с рестораном
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Академическом районе Екатеринбурга на перекрестке улиц Рябинина и Краснолесья частично обрушилась стройка спа-комплекса. Об этом рассказал URA.RU читатель. «Рухнула стройка спа-комплекса, который строят в Академическом районе. Вчера вечером он еще был [целым]», — рассказал собеседник. Проект здания создали московские архитекторы из Pergaev Bureau, о планах стройки стало известно еще в 2023-м. В спа-комплексе должны появиться коворкинг и бильярдная зона. В здании должны расположиться рестораны, магазин, небольшой хостел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...