Прокуратура взяла на контроль дело о смерти девочки на пожаре в Катав-Ивановске

Прокуратура начала проверку по факту гибели школьницы на пожаре в Катав-Ивановске (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, также на контроль взят ход расследования уголовного дела.
«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению требований пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СК по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
После произошедшего на место выезжал прокурор города Вячеслав Новоженов. Он координировал действий правоохранительных органов и оперативных служб. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Пожар произошел в ночь на 19 марта. Мать и двое детей успели спастись. Девочка же осталась в доме. Ее тело обнаружили приехавшие на вызов пожарные. Одна из версий причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем взрослых членов семьи, которые употребляли спиртные напитки.
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