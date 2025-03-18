18 марта 2025

Прокуратура взяла на контроль дело о смерти девочки на пожаре в Катав-Ивановске

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела
Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела Фото:

Прокуратура начала проверку по факту гибели школьницы на пожаре в Катав-Ивановске (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, также на контроль взят ход расследования уголовного дела.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению требований пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СК по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

После произошедшего на место выезжал прокурор города Вячеслав Новоженов. Он координировал действий правоохранительных органов и оперативных служб. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Пожар произошел в ночь на 19 марта. Мать и двое детей успели спастись. Девочка же осталась в доме. Ее тело обнаружили приехавшие на вызов пожарные. Одна из версий причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем взрослых членов семьи, которые употребляли спиртные напитки. 

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Прокуратура начала проверку по факту гибели школьницы на пожаре в Катав-Ивановске (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, также на контроль взят ход расследования уголовного дела. «В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению требований пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СК по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. После произошедшего на место выезжал прокурор города Вячеслав Новоженов. Он координировал действий правоохранительных органов и оперативных служб. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Пожар произошел в ночь на 19 марта. Мать и двое детей успели спастись. Девочка же осталась в доме. Ее тело обнаружили приехавшие на вызов пожарные. Одна из версий причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем взрослых членов семьи, которые употребляли спиртные напитки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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