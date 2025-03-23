Родители ищут сотни тысяч на мощный аппарат для юной свердловчанки

Алиса с рождения почти не слышит (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семья Воробьевых из Первоуральска (Свердловская область) столкнулась с серьезной проблемой: их пятилетней дочери Алисе необходимы сверхмощные слуховые аппараты, чтобы девочка могла полноценно слышать и развиваться. Однако стоимость этих устройств является неподъемной для родителей. Как помочь девочке — в материале URA.RU.

Алиса появилась на свет раньше положенного срока, и ее рождение сопровождалось серьезными осложнениями. Первые восемь дней своей жизни она провела под аппаратом ИВЛ, позже малышке потребовалось переливание крови. Больше месяца врачи и медсестры выхаживали Алису в больничных стенах. Ее выписали с неутешительным диагнозом — «поражение центральной нервной системы».

Алиса родилась недоношенной, но врачи смогли ее выходить (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Родители взялись за реабилитацию дочери, стараясь обеспечить ей всестороннюю поддержку. Несмотря на то, что в целом девочка развивалась в соответствии с возрастом, у нее были серьезные проблемы с речью: к трем годам ее словарный запас ограничивался отдельными слогами и словами. Назначенное неврологом лечение не приносило заметных улучшений. В пять лет Алисе поставили инвалидность по неврологическому профилю.

«Для определения программы реабилитации нас направили к сурдологу. И после комплексного обследования мы узнали, что дочь практически не слышит. Нам рекомендовали сверхмощные слуховые аппараты, но выдать за государственный счет их не могут, так как у Алисы нет инвалидности по слуху», — посетовала мама девочки Юлия.

Сурдолог выявил у девочки тяжелую патологию — двустороннюю тугоухость 4-й степени (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сурдолог-оториноларинголог медицинского центра «Бонум» (Екатеринбург) Виктория Хасанова заявила, что у Алисы двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость четвертой степени: «Для развития речи и полноценного общения с окружающими девочке необходимо протезирование сверхмощными слуховыми многоканальными цифровыми программируемыми аппаратами типа Phonak Naida P50-UP с индивидуальными ушными вкладышами».

Родители Алисы стремятся к тому, чтобы их дочь росла и развивалась, как и все обычные дети. Они мечтают видеть ее в кругу сверстников, весело проводящей время, участвующей в играх и, конечно же, получающей знания в обычной школе. Аппараты стоят 300000 рублей, таких денег у Воробьевых нет. «Воспитываем двоих детей, работает только муж», — говорит Юлия.

Помочь Алисе можно разными способами:

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