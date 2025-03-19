19 марта 2025

В Пермском крае временно ограничат движение по автодороге Кунгур — Соликамск

© Служба новостей «URA.RU»
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Трассу временно перекроют 21 марта 2025 года
Трассу временно перекроют 21 марта 2025 года Фото:

В Пермском крае временно ограничат движение транспорта на трассе Кунгур — Соликамск в городе Чусовой. Причиной перекрытия стали строительно-монтажные работы на участке путепровода по улице Юности.

«В пятницу, 21 марта, будут введены временные ограничения на автодороге Кунгур — Соликамск. Ограничение вводится в связи с проведением строительно-монтажных работ путепровода через железнодорожные пути в Чусовом», — сообщает telegram-канал министерства транспорта Пермского края.

Уточняется, что движение будет прекращено 21 марта 2025 года с 11:00 до 12:00 и с 19:00 до 21:00 по местному времени. Водителей просят заранее планировать маршрут поездок.

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В Пермском крае временно ограничат движение транспорта на трассе Кунгур — Соликамск в городе Чусовой. Причиной перекрытия стали строительно-монтажные работы на участке путепровода по улице Юности. «В пятницу, 21 марта, будут введены временные ограничения на автодороге Кунгур — Соликамск. Ограничение вводится в связи с проведением строительно-монтажных работ путепровода через железнодорожные пути в Чусовом», — сообщает telegram-канал министерства транспорта Пермского края. Уточняется, что движение будет прекращено 21 марта 2025 года с 11:00 до 12:00 и с 19:00 до 21:00 по местному времени. Водителей просят заранее планировать маршрут поездок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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