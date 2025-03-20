Челябинцы стали чаще жениться и реже разводиться

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Число бракосочетаний в Челябинской области выросло
Число бракосочетаний в Челябинской области выросло Фото:

В Челябинской области в январе увеличилось число браков и снизилось количество разводов. Об этом говорят данные Челябинскстата.

«В январе 2025 года в регионе на 1309 бракосочетаний пришлось 1047 разводов. В январе прошлого года картина было обратная. На 993 брака тогда пришлось 1420 разводов», — сообщили в Челябинскстате.

Кроме того, в регионе выросла рождаемость и снизилась смертность. В январе родился 2531 младенец (в январе 2024 года — 2476). Умерло 4345 человек (в январе прошлого года — 4605).

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В Челябинской области в январе увеличилось число браков и снизилось количество разводов. Об этом говорят данные Челябинскстата. «В январе 2025 года в регионе на 1309 бракосочетаний пришлось 1047 разводов. В январе прошлого года картина было обратная. На 993 брака тогда пришлось 1420 разводов», — сообщили в Челябинскстате. Кроме того, в регионе выросла рождаемость и снизилась смертность. В январе родился 2531 младенец (в январе 2024 года — 2476). Умерло 4345 человек (в январе прошлого года — 4605).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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