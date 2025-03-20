Челябинцы стали чаще жениться и реже разводиться

В Челябинской области в январе увеличилось число браков и снизилось количество разводов. Об этом говорят данные Челябинскстата.
«В январе 2025 года в регионе на 1309 бракосочетаний пришлось 1047 разводов. В январе прошлого года картина было обратная. На 993 брака тогда пришлось 1420 разводов», — сообщили в Челябинскстате.
Кроме того, в регионе выросла рождаемость и снизилась смертность. В январе родился 2531 младенец (в январе 2024 года — 2476). Умерло 4345 человек (в январе прошлого года — 4605).
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