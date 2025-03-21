Пермский край отправил в Германию 22 тонны семян

С начала 2025 года из Пермского края отправлено в Германию 22 тонны семян продовольственного льна. Об этом сообщает сайт управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«С 1 января по 18 марта 2025 года с территории Прикамья отгружено в Германию 22 тонны семян льна. На продукцию оформлены фитосанитарные сертификаты», — сообщает ведомство.
В результате отбора проб в вывозимой продукции не было выявлено вредных карантинных организмов. За аналогичный период 2024 года в германию отгружено 66 тонн льна.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году с территории Пермского края отгружено 202 тонны мягкой пшеницы и овса в Монголию. Семена сельскохозяйственных растений предназначены для посева.
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