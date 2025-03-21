21 марта 2025

Пермский край отправил в Германию 22 тонны семян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тонны семян отправлены в европейскую страну
Тонны семян отправлены в европейскую страну Фото:

С начала 2025 года из Пермского края отправлено в Германию 22 тонны семян продовольственного льна. Об этом сообщает сайт управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«С 1 января по 18 марта 2025 года с территории Прикамья отгружено в Германию 22 тонны семян льна. На продукцию оформлены фитосанитарные сертификаты», — сообщает ведомство.

В результате отбора проб в вывозимой продукции не было выявлено вредных карантинных организмов. За аналогичный период 2024 года в германию отгружено 66 тонн льна. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году с территории Пермского края отгружено 202 тонны мягкой пшеницы и овса в Монголию. Семена сельскохозяйственных растений предназначены для посева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала 2025 года из Пермского края отправлено в Германию 22 тонны семян продовольственного льна. Об этом сообщает сайт управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «С 1 января по 18 марта 2025 года с территории Прикамья отгружено в Германию 22 тонны семян льна. На продукцию оформлены фитосанитарные сертификаты», — сообщает ведомство. В результате отбора проб в вывозимой продукции не было выявлено вредных карантинных организмов. За аналогичный период 2024 года в германию отгружено 66 тонн льна.  Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году с территории Пермского края отгружено 202 тонны мягкой пшеницы и овса в Монголию. Семена сельскохозяйственных растений предназначены для посева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...