21 марта 2025

Свердловскую область ожидает шторм: экстренное предупреждение спасателей

МЧС предупредило жителей Свердловской области о штормовом ветре
© Служба новостей «URA.RU»
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Штормовой ветер ожидается 23 марта
Штормовой ветер ожидается 23 марта Фото:

В Свердловской области 23 марта ожидается штормовой ветер. Об этом сообщает МЧС. 

«По данным синоптиков 23 марта местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 21 метров в секунду», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, не прятаться от ветра около стен домов и не парковать автомобили рядом с деревьями и недостаточно укрепленными конструкциями.

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В Свердловской области 23 марта ожидается штормовой ветер. Об этом сообщает МЧС.  «По данным синоптиков 23 марта местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 21 метров в секунду», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, не прятаться от ветра около стен домов и не парковать автомобили рядом с деревьями и недостаточно укрепленными конструкциями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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