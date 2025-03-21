Свердловскую область ожидает шторм: экстренное предупреждение спасателей

Штормовой ветер ожидается 23 марта
В Свердловской области 23 марта ожидается штормовой ветер. Об этом сообщает МЧС.
«По данным синоптиков 23 марта местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 21 метров в секунду», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, не прятаться от ветра около стен домов и не парковать автомобили рядом с деревьями и недостаточно укрепленными конструкциями.
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