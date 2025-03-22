22 марта 2025
21 марта 2025

В небе над Свердловской областью появилось редкое явление. Фото, видео

В Свердловской области запечатлели северное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние в Перми 10 октября 2024, северное сияние
Северное сияние видели в разных населенных пунктах (архивное фото) Фото:

Вблизи Екатеринбурга и Ирбите (Свердловская область) запечатлели северное сияние. Кадрами редкого явления очевидцы делились в соцсетях.

«Северное сияние сегодня можно было наблюдать в окрестностях Екатеринбурга», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Наиболее ярким оно было над поселком Ключевск под Березовским. Кроме этого, распространились фотографии из Ирбита.

Ранее URA.RU писало о таком же явлении в новогодние праздники. Тогда северное сияние видели в небе над Североуральском, Серовым и деревней Чудова под Богдановичем.

Сияние вблизи Екатеринбурга
Сияние вблизи Екатеринбурга
Фото:
Редкое явление в небе над Ирбитом
Редкое явление в небе над Ирбитом
Фото:
Северное сияние запечатлела жительница Ключевска
Северное сияние запечатлела жительница Ключевска
Фото:

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Вблизи Екатеринбурга и Ирбите (Свердловская область) запечатлели северное сияние. Кадрами редкого явления очевидцы делились в соцсетях. «Северное сияние сегодня можно было наблюдать в окрестностях Екатеринбурга», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Наиболее ярким оно было над поселком Ключевск под Березовским. Кроме этого, распространились фотографии из Ирбита. Ранее URA.RU писало о таком же явлении в новогодние праздники. Тогда северное сияние видели в небе над Североуральском, Серовым и деревней Чудова под Богдановичем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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