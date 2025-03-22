В небе над Свердловской областью появилось редкое явление. Фото, видео

В Свердловской области запечатлели северное сияние

23 марта 2025 в 10:19 Размер текста - 17 +

Северное сияние видели в разных населенных пунктах (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Вблизи Екатеринбурга и Ирбите (Свердловская область) запечатлели северное сияние. Кадрами редкого явления очевидцы делились в соцсетях. «Северное сияние сегодня можно было наблюдать в окрестностях Екатеринбурга», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Наиболее ярким оно было над поселком Ключевск под Березовским. Кроме этого, распространились фотографии из Ирбита. Ранее URA.RU писало о таком же явлении в новогодние праздники. Тогда северное сияние видели в небе над Североуральском, Серовым и деревней Чудова под Богдановичем. Сияние вблизи Екатеринбурга telegram-канал «Злой Екатеринбург» . Фото: Редкое явление в небе над Ирбитом Артем, telegram-канал «Злой Екатеринбург» . Фото: Северное сияние запечатлела жительница Ключевска Инна, telegram-канал «Березовский. Сила_БГО» . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вблизи Екатеринбурга и Ирбите (Свердловская область) запечатлели северное сияние. Кадрами редкого явления очевидцы делились в соцсетях. «Северное сияние сегодня можно было наблюдать в окрестностях Екатеринбурга», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Наиболее ярким оно было над поселком Ключевск под Березовским. Кроме этого, распространились фотографии из Ирбита. Ранее URA.RU писало о таком же явлении в новогодние праздники. Тогда северное сияние видели в небе над Североуральском, Серовым и деревней Чудова под Богдановичем.