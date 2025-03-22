Северное сияние видели в разных населенных пунктах (архивное фото)
Вблизи Екатеринбурга и Ирбите (Свердловская область) запечатлели северное сияние. Кадрами редкого явления очевидцы делились в соцсетях.
«Северное сияние сегодня можно было наблюдать в окрестностях Екатеринбурга», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Наиболее ярким оно было над поселком Ключевск под Березовским. Кроме этого, распространились фотографии из Ирбита.
Ранее URA.RU писало о таком же явлении в новогодние праздники. Тогда северное сияние видели в небе над Североуральском, Серовым и деревней Чудова под Богдановичем.
Сияние вблизи Екатеринбурга
Редкое явление в небе над Ирбитом
Северное сияние запечатлела жительница Ключевска
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