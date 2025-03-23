Лидер США Дональд Трамп заявил в недавнем интервью, что во время его президентства Россия не совершала военных вторжений, включая и территорию Украины. Обсуждая свои отношения с российским президентом Владимиром Путиным, Трамп подчеркнул, что очень хорошо его знает.
«Он ни во что не вторгался, когда я был президентом», — сказал Трамп, сообщает The New York Times. Президент США также отметил, что крупные конфликты с участием России, такие как военные действия в Грузии и аннексия Крыма, происходили при его предшественниках — Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме, соответственно. По его словам, вторжение России на Украину началось уже при президенте Джо Байдене.
Также американский лидер прокомментировал свои контакты с Владимиром Путиным и выразил удивление по поводу того, что во время его президентства не произошло ни одной крупной стычки с Россией, несмотря на постоянное внимание к российской тематике в СМИ. «Так что я знаю его очень хорошо», — сказал он. «Удивительно, что мы не ввязались ни в одну крупную стычку из-за мистификации „Россия, Россия, Россия“.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.