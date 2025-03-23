Трамп: Путин не вторгался на Украину

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Трамп сказал, что очень хорошо знает Путина
Трамп сказал, что очень хорошо знает Путина Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Лидер США Дональд Трамп заявил в недавнем интервью, что во время его президентства Россия не совершала военных вторжений, включая и территорию Украины. Обсуждая свои отношения с российским президентом Владимиром Путиным, Трамп подчеркнул, что очень хорошо его знает.

«Он ни во что не вторгался, когда я был президентом», — сказал Трамп, сообщает The New York Times. Президент США также отметил, что крупные конфликты с участием России, такие как военные действия в Грузии и аннексия Крыма, происходили при его предшественниках — Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме, соответственно. По его словам, вторжение России на Украину началось уже при президенте Джо Байдене.

Также американский лидер прокомментировал свои контакты с Владимиром Путиным и выразил удивление по поводу того, что во время его президентства не произошло ни одной крупной стычки с Россией, несмотря на постоянное внимание к российской тематике в СМИ. «Так что я знаю его очень хорошо», — сказал он. «Удивительно, что мы не ввязались ни в одну крупную стычку из-за мистификации „Россия, Россия, Россия“.

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Лидер США Дональд Трамп заявил в недавнем интервью, что во время его президентства Россия не совершала военных вторжений, включая и территорию Украины. Обсуждая свои отношения с российским президентом Владимиром Путиным, Трамп подчеркнул, что очень хорошо его знает. «Он ни во что не вторгался, когда я был президентом», — сказал Трамп, сообщает The New York Times. Президент США также отметил, что крупные конфликты с участием России, такие как военные действия в Грузии и аннексия Крыма, происходили при его предшественниках — Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме, соответственно. По его словам, вторжение России на Украину началось уже при президенте Джо Байдене. Также американский лидер прокомментировал свои контакты с Владимиром Путиным и выразил удивление по поводу того, что во время его президентства не произошло ни одной крупной стычки с Россией, несмотря на постоянное внимание к российской тематике в СМИ. «Так что я знаю его очень хорошо», — сказал он. «Удивительно, что мы не ввязались ни в одну крупную стычку из-за мистификации „Россия, Россия, Россия“.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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