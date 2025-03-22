Порывы ветра 23 марта могут достигать 21 м/с (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловскую область пришел штормовой ветер, который начал сносить крыши, заборы и растаскивать мусор, а еще мешать людям передвигаться. Пострадали даже светофоры. Основные повреждения приходятся на Екатеринбург, но также пострадал дом в Березовском.

«На трамвайной остановке „Таганский ряд“ ветром сорвало крышу», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Вскоре появились сообщения о том, что по улицам летает мусор и сносит баки для отходов.

На улице Донбасской, 11, упал забор. Кроме того, были снесены светофоры на перекрестке улиц Саввы Белых и Шатурской, в Академическом районе и на проспекте Космонавтов. Также обрушился фасад дома на улице Светлой, 5. В Березовском с крыши по улице Толбухина, 4, на свердловчан падали куски шифера.

Ранее URA.RU предупреждало о шторме 23 марта. По информации областного МЧС, порывы могут достигать 21 метра в секунду. Жителям рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие строения.