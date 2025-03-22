22 марта 2025

В Свердловской области штормовой ветер сносит крыши, заборы и растаскивает мусор. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Тюмень, рекламный щит, сильный ветер
Порывы ветра 23 марта могут достигать 21 м/с (архивное фото) Фото:

В Свердловскую область пришел штормовой ветер, который начал сносить крыши, заборы и растаскивать мусор, а еще мешать людям передвигаться. Пострадали даже светофоры. Основные повреждения приходятся на Екатеринбург, но также пострадал дом в Березовском.

«На трамвайной остановке „Таганский ряд“ ветром сорвало крышу», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Вскоре появились сообщения о том, что по улицам летает мусор и сносит баки для отходов.

На улице Донбасской, 11, упал забор. Кроме того, были снесены светофоры на перекрестке улиц Саввы Белых и Шатурской, в Академическом районе и на проспекте Космонавтов. Также обрушился фасад дома на улице Светлой, 5. В Березовском с крыши по улице Толбухина, 4, на свердловчан падали куски шифера.

Ранее URA.RU предупреждало о шторме 23 марта. По информации областного МЧС, порывы могут достигать 21 метра в секунду. Жителям рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие строения.

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В Свердловскую область пришел штормовой ветер, который начал сносить крыши, заборы и растаскивать мусор, а еще мешать людям передвигаться. Пострадали даже светофоры. Основные повреждения приходятся на Екатеринбург, но также пострадал дом в Березовском. «На трамвайной остановке „Таганский ряд“ ветром сорвало крышу», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Вскоре появились сообщения о том, что по улицам летает мусор и сносит баки для отходов. На улице Донбасской, 11, упал забор. Кроме того, были снесены светофоры на перекрестке улиц Саввы Белых и Шатурской, в Академическом районе и на проспекте Космонавтов. Также обрушился фасад дома на улице Светлой, 5. В Березовском с крыши по улице Толбухина, 4, на свердловчан падали куски шифера. Ранее URA.RU предупреждало о шторме 23 марта. По информации областного МЧС, порывы могут достигать 21 метра в секунду. Жителям рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие строения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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