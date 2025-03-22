22 марта 2025

В Миассе мужчина напал на охранника предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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К сотруднику ЧОП на помощь выехали бойцы ГБР
К сотруднику ЧОП на помощь выехали бойцы ГБР Фото:

В Миассе (Челябинская область) в ночь на 23 марта на охранника предприятия по Тургоякскому шоссе напал неизвестный при попытке задержания. Об этом сообщила пресс-служба частного охранного предприятия (ЧОП).

«Охранник заметил постороннего и попытался его задержать. Мужчина оказал сопротивление, что привело к драке. В ходе потасовки оба участника получили телесные повреждения», — сообщила пресс-служба ЧОП «Варяг» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Ситуацию удалось взять под контроль после прибытия подкрепления — бойцов группы быстрого реагирования. Наряд ГБР прекратил драку, а нарушителя передали полиции. Охраннику понадобилась медицинская помощь.

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В Миассе (Челябинская область) в ночь на 23 марта на охранника предприятия по Тургоякскому шоссе напал неизвестный при попытке задержания. Об этом сообщила пресс-служба частного охранного предприятия (ЧОП). «Охранник заметил постороннего и попытался его задержать. Мужчина оказал сопротивление, что привело к драке. В ходе потасовки оба участника получили телесные повреждения», — сообщила пресс-служба ЧОП «Варяг» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Ситуацию удалось взять под контроль после прибытия подкрепления — бойцов группы быстрого реагирования. Наряд ГБР прекратил драку, а нарушителя передали полиции. Охраннику понадобилась медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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