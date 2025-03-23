ABC: поставка Украине оружия через Жешув оказалась под угрозой

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Поставки Украине через польский город находятся под угрозой из-за Трампа
Поставки Украине через польский город находятся под угрозой из-за Трампа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Будущее военного логистического центра в польском городе Жешув, играющего ключевую роль в поставках оружия на Украину, оказалось под угрозой. Согласно сообщению австралийских СМИ, позиция президента США Дональда Трампа по отношению к Украине ставит под сомнение дальнейшее функционирование этого объекта.

«Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине», — сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в Европе. Отмечается, что несколько американских подразделений материально-технического обеспечения уже покинули Жешув.

РФ рассматривает поставки вооружений на Украину как фактор, который вовлекает страны НАТО в конфликт и мешает его урегулированию. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, будут рассматриваться как законные цели для атак ВС РФ.

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Будущее военного логистического центра в польском городе Жешув, играющего ключевую роль в поставках оружия на Украину, оказалось под угрозой. Согласно сообщению австралийских СМИ, позиция президента США Дональда Трампа по отношению к Украине ставит под сомнение дальнейшее функционирование этого объекта. «Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине», — сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в Европе. Отмечается, что несколько американских подразделений материально-технического обеспечения уже покинули Жешув. РФ рассматривает поставки вооружений на Украину как фактор, который вовлекает страны НАТО в конфликт и мешает его урегулированию. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, будут рассматриваться как законные цели для атак ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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