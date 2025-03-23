Будущее военного логистического центра в польском городе Жешув, играющего ключевую роль в поставках оружия на Украину, оказалось под угрозой. Согласно сообщению австралийских СМИ, позиция президента США Дональда Трампа по отношению к Украине ставит под сомнение дальнейшее функционирование этого объекта.
«Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине», — сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в Европе. Отмечается, что несколько американских подразделений материально-технического обеспечения уже покинули Жешув.
РФ рассматривает поставки вооружений на Украину как фактор, который вовлекает страны НАТО в конфликт и мешает его урегулированию. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, будут рассматриваться как законные цели для атак ВС РФ.
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