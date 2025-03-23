Депутат Вихарев получил медаль от Минобороны РФ. Фото

Екатеринбургский депутат Вихарев посетил ДНР

24 марта 2025 в 11:49 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев встретился в ДНР с бойцами СВО Фото: Дмитрий Иванов Лидеру фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексею Вихареву вручили медаль от Минобороны за помощь в решении задач российской сопецоперации на Украине. Произошло это в ДНР, туда депутат выезжал с волонтерами и уральскими добровольцами-спасателями, сообщили URA.RU в команде Вихарева. За неделю, что длилась командировка, он побывал на полигонах, пообщался с бойцами, узнал об их быте, получил новые запросы, встретился в рамках третьего «Добровольческого десанта» в подшефной территории Свердловской области — Тельманово — с военными из батальона «Урал-2». Вихарев передал им одежду, дроны, медикаменты. Еще вместе с активистами своего волонтерского центра депутат провел в Тельманово очередной субботник, помог в восстановлении памятников участникам Великой Отечественной войны. А 7 марта Вихарев отправлял из Екатеринбурга на фронт гуманитарный груз — совместно с правительством региона и компанией «Сима-ленд». «В состав гумпомощи вошли продукты, медикаменты, окопные свечи, одежда и самое нужное — БПЛА. Дроны в современных условиях ведения боевых действий ценятся буквально на вес золота. Это глаза, уши и руки военных, то, что спасает их жизни и помогает выполнять поставленные задачи качественнее, с меньшими рисками и потерями», — рассказывал политик. Участникам СВО Вихарев помогает с 2022 года. Закупает на личные деньги спецоборудование, медикаменты, необходимые вещи. А также поддерживает правительство Свердловской области в отправке гуманитарных грузов в новые территории страны. Медаль Миноброны РФ Фото: Дмитрий Иванов Алексей Вихарев привез бойцам СВО новые дроны Фото: Дмитрий Иванов Алексей Вихарев узнал, как живут бойцы Фото: Дмитрий Иванов Алексей Вихарев провел в ДНР неделю Фото: Дмитрий Иванов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидеру фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексею Вихареву вручили медаль от Минобороны за помощь в решении задач российской сопецоперации на Украине. Произошло это в ДНР, туда депутат выезжал с волонтерами и уральскими добровольцами-спасателями, сообщили URA.RU в команде Вихарева. За неделю, что длилась командировка, он побывал на полигонах, пообщался с бойцами, узнал об их быте, получил новые запросы, встретился в рамках третьего «Добровольческого десанта» в подшефной территории Свердловской области — Тельманово — с военными из батальона «Урал-2». Вихарев передал им одежду, дроны, медикаменты. Еще вместе с активистами своего волонтерского центра депутат провел в Тельманово очередной субботник, помог в восстановлении памятников участникам Великой Отечественной войны. А 7 марта Вихарев отправлял из Екатеринбурга на фронт гуманитарный груз — совместно с правительством региона и компанией «Сима-ленд». «В состав гумпомощи вошли продукты, медикаменты, окопные свечи, одежда и самое нужное — БПЛА. Дроны в современных условиях ведения боевых действий ценятся буквально на вес золота. Это глаза, уши и руки военных, то, что спасает их жизни и помогает выполнять поставленные задачи качественнее, с меньшими рисками и потерями», — рассказывал политик. Участникам СВО Вихарев помогает с 2022 года. Закупает на личные деньги спецоборудование, медикаменты, необходимые вещи. А также поддерживает правительство Свердловской области в отправке гуманитарных грузов в новые территории страны.