23 марта 2025
22 марта 2025
21 марта 2025

В Петербурге одобрены работы по строительству ШМСД от Союзного до КАДа

© Служба новостей «URA.RU»
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Протяженность магистрали составит более 6,4 километров
Протяженность магистрали составит более 6,4 километров Фото:

Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение на проектно-сметную документацию, касающуюся строительства участка Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«24 марта 2025 года ФАУ „Главгосэкспертиза России“ выдало положительное заключение на проектно-сметную документацию по строительству Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге от Союзного проспекта до КАД», — пишет пресс-служба Смольного на официальном сайте. Реализация данного участка ШМСД имеет критическое значение для улучшения транспортной доступности и разгрузки основных магистралей Петербурга. Протяженность магистрали составит более 6,4 километров, что позволит соединить центральные районы города с КАД, минимизируя трафик через жилые и коммерческие зоны.

В рамках подготовки к строительству предусмотрено масштабное переустройство существующих инженерных сетей и коммуникаций. Это включает в себя модернизацию более 7,4 километров сетей водоснабжения, 2,7 километров сетей связи, четырех километров газопроводов, 20 километров линий электропередач и 1,3 километров канализационных сетей. Такие меры необходимы для обеспечения надежности и эффективности новой транспортной артерии. Согласно планам, завершение подготовительных работ и полноценное введение в эксплуатацию участка ШМСД запланировано на 2031 год. Также предстоит заключение оценки проекта второго этапа строительства, ожидаемое до конца апреля текущего года.

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Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение на проектно-сметную документацию, касающуюся строительства участка Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. «24 марта 2025 года ФАУ „Главгосэкспертиза России“ выдало положительное заключение на проектно-сметную документацию по строительству Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге от Союзного проспекта до КАД», — пишет пресс-служба Смольного на официальном сайте. Реализация данного участка ШМСД имеет критическое значение для улучшения транспортной доступности и разгрузки основных магистралей Петербурга. Протяженность магистрали составит более 6,4 километров, что позволит соединить центральные районы города с КАД, минимизируя трафик через жилые и коммерческие зоны. В рамках подготовки к строительству предусмотрено масштабное переустройство существующих инженерных сетей и коммуникаций. Это включает в себя модернизацию более 7,4 километров сетей водоснабжения, 2,7 километров сетей связи, четырех километров газопроводов, 20 километров линий электропередач и 1,3 километров канализационных сетей. Такие меры необходимы для обеспечения надежности и эффективности новой транспортной артерии. Согласно планам, завершение подготовительных работ и полноценное введение в эксплуатацию участка ШМСД запланировано на 2031 год. Также предстоит заключение оценки проекта второго этапа строительства, ожидаемое до конца апреля текущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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