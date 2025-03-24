СК выяснит, как тело школьника попало в заброшенный дом в Пермском крае

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Мертвого подростка нашли в заброшенном здании
Мертвого подростка нашли в заброшенном здании Фото:

Будет установлена причина, по которой тело 15-летнего подростка оказалось в неиспользуемом здании поселка Сарс Октябрьского округа Пермского края. Об этом в ответ на запрос URA.RU сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Следователями Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства произошедшего», — пояснили собеседники агентства. Организована проверка.

URA.RU уже писало, что погибшего школьника нашли утром 24 марта в заброшенном здании детсад. По словам местных жителей, накануне его видели в компании сверстников. По предварительным данным, на трупе нет признаков насильственной смерти.

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Будет установлена причина, по которой тело 15-летнего подростка оказалось в неиспользуемом здании поселка Сарс Октябрьского округа Пермского края. Об этом в ответ на запрос URA.RU сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «Следователями Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства произошедшего», — пояснили собеседники агентства. Организована проверка. URA.RU уже писало, что погибшего школьника нашли утром 24 марта в заброшенном здании детсад. По словам местных жителей, накануне его видели в компании сверстников. По предварительным данным, на трупе нет признаков насильственной смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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