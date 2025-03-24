24 марта 2025

Шойгу ждут в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, шойгу сергей
Сергея Шойгу ждут на Урале на текущей неделе Фото:

На неделе секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу может посетить Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил источник в промышленных кругах.

«Сергей Кужугетович, предположительно, проведет совещание в уральской столице по подготовке к паводкам. Но не в формате Совбеза», — уточнил собеседник. Конкретную дату визита он не назвал.

В последний раз Шойгу прилетал в Екатеринбург в январе 2024-го — еще в статусе министра обороны. Он посещал предприятия ВПК и ставил перед ними ряд актуальных задач.

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На неделе секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу может посетить Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил источник в промышленных кругах. «Сергей Кужугетович, предположительно, проведет совещание в уральской столице по подготовке к паводкам. Но не в формате Совбеза», — уточнил собеседник. Конкретную дату визита он не назвал. В последний раз Шойгу прилетал в Екатеринбург в январе 2024-го — еще в статусе министра обороны. Он посещал предприятия ВПК и ставил перед ними ряд актуальных задач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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