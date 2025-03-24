Общество Шойгу ждут в Екатеринбурге 25 марта 2025 в 11:47 Размер текста - 17 + Сергея Шойгу ждут на Урале на текущей неделе Фото: Владимир Андреев © URA.RU На неделе секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу может посетить Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил источник в промышленных кругах. «Сергей Кужугетович, предположительно, проведет совещание в уральской столице по подготовке к паводкам. Но не в формате Совбеза», — уточнил собеседник. Конкретную дату визита он не назвал. В последний раз Шойгу прилетал в Екатеринбург в январе 2024-го — еще в статусе министра обороны. Он посещал предприятия ВПК и ставил перед ними ряд актуальных задач. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На неделе секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу может посетить Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил источник в промышленных кругах. «Сергей Кужугетович, предположительно, проведет совещание в уральской столице по подготовке к паводкам. Но не в формате Совбеза», — уточнил собеседник. Конкретную дату визита он не назвал. В последний раз Шойгу прилетал в Екатеринбург в январе 2024-го — еще в статусе министра обороны. Он посещал предприятия ВПК и ставил перед ними ряд актуальных задач. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям