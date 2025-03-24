Шойгу ждут в Екатеринбурге

Сергея Шойгу ждут на Урале на текущей неделе
На неделе секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу может посетить Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил источник в промышленных кругах.
«Сергей Кужугетович, предположительно, проведет совещание в уральской столице по подготовке к паводкам. Но не в формате Совбеза», — уточнил собеседник. Конкретную дату визита он не назвал.
В последний раз Шойгу прилетал в Екатеринбург в январе 2024-го — еще в статусе министра обороны. Он посещал предприятия ВПК и ставил перед ними ряд актуальных задач.
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