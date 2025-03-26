Рабочие одного из объектов компании «Самотлорнефтепромхим», зарегистрированной в Нижневартовске (ХМАО), пожаловались на условия проживания в вагончиках во время вахты. Видео с места опубликовали в группе «Капитальный ремонт скважин (КРС)» во «ВКонтакте».
«Вот в таких условиях в СНПХ нам дают вагончики, чтобы мы жили. Это огонь вообще — потолок горелый!» — прокомментировал автор ролика, один из сотрудников компании.
На кадрах видно, что внутри вагончика царит беспорядок, раскидан мусор, на мебели лежит слой копоти. Особое внимание в ролике уделено потолку, который выглядит закопченным, как после пожара.
Компания «Самотлорнефтепромхим» предоставляет нефтесервисные услуги, в том числе дочерним обществам «Роснефти» в ХМАО. Фирмой руководит миллиардер Ильфат Галимьянов.
Агентство URA.RU направило запрос в адрес компании. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались на подушки в общежитиях одного из нефтегазовых управлений компании (НГДУ). Проверка установила, что их должны были заменить 10 лет назад.
Автор видео: группа «Капитальный ремонт скважин (КРС)» в социальной сети «ВКонтакте»
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