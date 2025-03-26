Нефтяники из ХМАО пожаловались на качество жилья на вахте. Видео

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Нефтяников из ХМАО возмутили вахтовые вагончики с обгоревшим потолком
Нефтяников из ХМАО возмутили вахтовые вагончики с обгоревшим потолком Фото:

Рабочие одного из объектов компании «Самотлорнефтепромхим», зарегистрированной в Нижневартовске (ХМАО), пожаловались на условия проживания в вагончиках во время вахты. Видео с места опубликовали в группе «Капитальный ремонт скважин (КРС)» во «ВКонтакте».

«Вот в таких условиях в СНПХ нам дают вагончики, чтобы мы жили. Это огонь вообще — потолок горелый!» — прокомментировал автор ролика, один из сотрудников компании.

На кадрах видно, что внутри вагончика царит беспорядок, раскидан мусор, на мебели лежит слой копоти. Особое внимание в ролике уделено потолку, который выглядит закопченным, как после пожара.

Компания «Самотлорнефтепромхим» предоставляет нефтесервисные услуги, в том числе дочерним обществам «Роснефти» в ХМАО. Фирмой руководит миллиардер Ильфат Галимьянов.

Агентство URA.RU направило запрос в адрес компании. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались на подушки в общежитиях одного из нефтегазовых управлений компании (НГДУ). Проверка установила, что их должны были заменить 10 лет назад.

Автор видео: группа «Капитальный ремонт скважин (КРС)» в социальной сети «ВКонтакте»

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Рабочие одного из объектов компании «Самотлорнефтепромхим», зарегистрированной в Нижневартовске (ХМАО), пожаловались на условия проживания в вагончиках во время вахты. Видео с места опубликовали в группе «Капитальный ремонт скважин (КРС)» во «ВКонтакте». «Вот в таких условиях в СНПХ нам дают вагончики, чтобы мы жили. Это огонь вообще — потолок горелый!» — прокомментировал автор ролика, один из сотрудников компании. На кадрах видно, что внутри вагончика царит беспорядок, раскидан мусор, на мебели лежит слой копоти. Особое внимание в ролике уделено потолку, который выглядит закопченным, как после пожара. Компания «Самотлорнефтепромхим» предоставляет нефтесервисные услуги, в том числе дочерним обществам «Роснефти» в ХМАО. Фирмой руководит миллиардер Ильфат Галимьянов. Агентство URA.RU направило запрос в адрес компании. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались на подушки в общежитиях одного из нефтегазовых управлений компании (НГДУ). Проверка установила, что их должны были заменить 10 лет назад. Автор видео: группа «Капитальный ремонт скважин (КРС)» в социальной сети «ВКонтакте»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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