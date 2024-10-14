Вахтовики «Сургутнефтегаза» пожаловались на просроченные подушки в общежитии

14 октября 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Вахтовики «Сургутнефтегаза» пожаловались на просроченные подушки в общежитии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались на подушки в общежитиях одного из нефтегазовых управлений компании (НГДУ). Проверка установила, что их должны были заменить 10 лет назад, сообщил корреспонденту URA.RU вахтовик. «В общежитии НГДУ провели инспекцию и выяснили, что подушки нужно было заменить 10 лет назад. Тем более после COVID-19 их должны были как минимум собрать и уничтожить или обработать профессиональными средствами. Может, оно так и произошло, но только на бумаге», — рассказал нефтяник. После замечания комиссии, по словам вахтовика, в общежитии все же собрали подушки. Но вместо полной замены постельных принадлежностей устроили их реставрацию. Горничные достали наполнитель, сшили новые чехлы на подушки и набили их старым пухом и синтепоном. Нефтяники обеспокоены тем, что такие постельные принадлежности могут представлять угрозу для здоровья: за много лет в них накопилось множество микробов и аллергенов. Агентство направило запрос в «Сургутнефтегаз» с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что вахтовики подразделений «Сургутнефтегаза» пожаловались на отсутствие питьевой воды на месторождениях. Нефтяникам приходится использовать воду из паровой установки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались на подушки в общежитиях одного из нефтегазовых управлений компании (НГДУ). Проверка установила, что их должны были заменить 10 лет назад, сообщил корреспонденту URA.RU вахтовик. «В общежитии НГДУ провели инспекцию и выяснили, что подушки нужно было заменить 10 лет назад. Тем более после COVID-19 их должны были как минимум собрать и уничтожить или обработать профессиональными средствами. Может, оно так и произошло, но только на бумаге», — рассказал нефтяник. После замечания комиссии, по словам вахтовика, в общежитии все же собрали подушки. Но вместо полной замены постельных принадлежностей устроили их реставрацию. Горничные достали наполнитель, сшили новые чехлы на подушки и набили их старым пухом и синтепоном. Нефтяники обеспокоены тем, что такие постельные принадлежности могут представлять угрозу для здоровья: за много лет в них накопилось множество микробов и аллергенов. Агентство направило запрос в «Сургутнефтегаз» с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что вахтовики подразделений «Сургутнефтегаза» пожаловались на отсутствие питьевой воды на месторождениях. Нефтяникам приходится использовать воду из паровой установки.