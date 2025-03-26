В ЕС назвали условия снятия санкций с России

Европейский Союз заявил о намерении усилить санкционное давление на Россию, несмотря на обсуждения возможного снятия санкций. Одним из главных условий для их снятия ЕС назвал вывод российских войск из новых регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высказывания официального представителя внешнеполитической службы ЕС Анитты Хиппер.
«Основное внимание ЕС по-прежнему сосредоточено на оказании максимального давления на Россию с использованием всех доступных инструментов, включая санкции. Безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины стали бы одними из главных предпосылок для изменения или отмены санкций», — заявила Анитта Хиппер.
Евросоюз последовательно поддерживает политику санкций в отношении России. Ранее в рамках переговоров о мирном урегулировании кризиса на Украине обсуждалась возможность их смягчения, однако официальная позиция ЕС остается непреклонной в вопросе максимального давления на Россию.
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