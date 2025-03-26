Власти Перми сообщили о вырубке деревьев в Мотовилихе

В апреле на улице Лебедева пней станет больше
В Мотовилихинском районе Перми этой весной снесут старые деревья. Под вырубку определены клены на ул. Лебедева, сообщили в МКУ «Городское зеленое строительство».
«Принято решение о замене 12 деревьев клена ясенелистного на ул. Лебедева на ценные декоративные породы. Выявлено, что старовозрастные деревья имеют признаки усыхания, стволовые гнили, угол отклонения ствола более 45 градусов», — говорится на странице МКУ в соцсети «ВКонтакте».
Вырубать деревья начнут с 1 апреля. Взамен обещают высадить четыре рябины, шесть яблонь сливолистных и шесть берез пушистых.
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