26 марта 2025

Власти Перми сообщили о вырубке деревьев в Мотовилихе

© Служба новостей «URA.RU»
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В апреле на улице Лебедева пней станет больше
В апреле на улице Лебедева пней станет больше Фото:

В Мотовилихинском районе Перми этой весной снесут старые деревья. Под вырубку определены клены на ул. Лебедева, сообщили в МКУ «Городское зеленое строительство».

«Принято решение о замене 12 деревьев клена ясенелистного на ул. Лебедева на ценные декоративные породы. Выявлено, что старовозрастные деревья имеют признаки усыхания, стволовые гнили, угол отклонения ствола более 45 градусов», — говорится на странице МКУ в соцсети «ВКонтакте».

Вырубать деревья начнут с 1 апреля. Взамен обещают высадить четыре рябины, шесть яблонь сливолистных и шесть берез пушистых.

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В Мотовилихинском районе Перми этой весной снесут старые деревья. Под вырубку определены клены на ул. Лебедева, сообщили в МКУ «Городское зеленое строительство». «Принято решение о замене 12 деревьев клена ясенелистного на ул. Лебедева на ценные декоративные породы. Выявлено, что старовозрастные деревья имеют признаки усыхания, стволовые гнили, угол отклонения ствола более 45 градусов», — говорится на странице МКУ в соцсети «ВКонтакте». Вырубать деревья начнут с 1 апреля. Взамен обещают высадить четыре рябины, шесть яблонь сливолистных и шесть берез пушистых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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