Вагон с защитой от мошенников будет ходить в метро Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Вагон презентуют 31 марта
Вагон презентуют 31 марта Фото:

В метро Екатеринбурга появится вагон, в котором разместят лайфхаки финансовой грамотности и правила защиты от мошенников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

«Главная цель проекта — повысить уровень финансовой культуры среди жителей города. В салоне вагона размещены полезные лайфхаки о грамотном управлении личными финансами и защите от мошенников», — пояснили там.

Презентация вагона состоится 31 марта в электродепо «Калиновское». На мероприятии ждут начальника Уральского ГУ Банка России Марину Мясникову и мэра Алексея Орлова.

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В метро Екатеринбурга появится вагон, в котором разместят лайфхаки финансовой грамотности и правила защиты от мошенников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. «Главная цель проекта — повысить уровень финансовой культуры среди жителей города. В салоне вагона размещены полезные лайфхаки о грамотном управлении личными финансами и защите от мошенников», — пояснили там. Презентация вагона состоится 31 марта в электродепо «Калиновское». На мероприятии ждут начальника Уральского ГУ Банка России Марину Мясникову и мэра Алексея Орлова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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