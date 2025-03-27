В метро Екатеринбурга появится вагон, в котором разместят лайфхаки финансовой грамотности и правила защиты от мошенников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.
«Главная цель проекта — повысить уровень финансовой культуры среди жителей города. В салоне вагона размещены полезные лайфхаки о грамотном управлении личными финансами и защите от мошенников», — пояснили там.
Презентация вагона состоится 31 марта в электродепо «Калиновское». На мероприятии ждут начальника Уральского ГУ Банка России Марину Мясникову и мэра Алексея Орлова.
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