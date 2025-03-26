26 марта 2025

Челябинский завод поставит в Туркменистан технику для строительства мостов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мосты и дороги в Туркменистане будут строить с помощью продукции челябинского завода
Мосты и дороги в Туркменистане будут строить с помощью продукции челябинского завода Фото:

Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ) поставит в Туркменистан компрессорные установки компании по строительству мостов и дорог. Как URA.RU рассказал руководитель по развитию экспортных продаж Артем Трусков, представители предприятия завязали контакты с потенциальными партнерами в среднеазиатской республике.

«Отгружаем компрессорные установки в Туркменистан через российскую компанию по строительству дорог и мостов. Во время деловой поездки появились знакомства с местными потребителями напрямую», — сообщил URA.RU Трусков.

В ходе визита представители завода рассказали о своем продукте, ознакомив туркменскую сторону с предлагаемой номенклатурой. У ЧКЗ есть необходимые техрешения для различных отраслей.

Интерес к челябинским компрессорам в Туркменистане связан с потребностями в оборудовании для нефтегазовой, текстильной и строительной индустрии страны. Трусков подчеркнул, что планы на будущее включают возможность расширения представительства и прямых поставок, установление более тесных торговых отношений.

В Туркменистане челябинцы увидели интерес к своей продукции
В Туркменистане челябинцы увидели интерес к своей продукции
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Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ) поставит в Туркменистан компрессорные установки компании по строительству мостов и дорог. Как URA.RU рассказал руководитель по развитию экспортных продаж Артем Трусков, представители предприятия завязали контакты с потенциальными партнерами в среднеазиатской республике. «Отгружаем компрессорные установки в Туркменистан через российскую компанию по строительству дорог и мостов. Во время деловой поездки появились знакомства с местными потребителями напрямую», — сообщил URA.RU Трусков. В ходе визита представители завода рассказали о своем продукте, ознакомив туркменскую сторону с предлагаемой номенклатурой. У ЧКЗ есть необходимые техрешения для различных отраслей. Интерес к челябинским компрессорам в Туркменистане связан с потребностями в оборудовании для нефтегазовой, текстильной и строительной индустрии страны. Трусков подчеркнул, что планы на будущее включают возможность расширения представительства и прямых поставок, установление более тесных торговых отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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