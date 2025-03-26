Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ) поставит в Туркменистан компрессорные установки компании по строительству мостов и дорог. Как URA.RU рассказал руководитель по развитию экспортных продаж Артем Трусков, представители предприятия завязали контакты с потенциальными партнерами в среднеазиатской республике.
«Отгружаем компрессорные установки в Туркменистан через российскую компанию по строительству дорог и мостов. Во время деловой поездки появились знакомства с местными потребителями напрямую», — сообщил URA.RU Трусков.
В ходе визита представители завода рассказали о своем продукте, ознакомив туркменскую сторону с предлагаемой номенклатурой. У ЧКЗ есть необходимые техрешения для различных отраслей.
Интерес к челябинским компрессорам в Туркменистане связан с потребностями в оборудовании для нефтегазовой, текстильной и строительной индустрии страны. Трусков подчеркнул, что планы на будущее включают возможность расширения представительства и прямых поставок, установление более тесных торговых отношений.
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