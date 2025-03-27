СК возбудил дело из-за жуткой аварии в Екатеринбурге, где машина снесла толпу

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) из-за аварии в Екатеринбурге, где водитель BMW создал помеху китайскому Chery Arrizo, которая въехала в толпу пешеходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«По факту происшествия следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). В ходе расследования сотрудниками СКР выясняются все обстоятельства инцидента, в том числе проводятся допросы, назначаются необходимые экспертизы, выполняются иные процессуальные действия», — говорится в сообщении.
BMW 3 и Chery Arrizo столкнулись между собой возле остановки «Таганский ряд (Новая Сортировка), в результате чего одна из машин была отброшена ударом в сторону остановки, где в этот момент находились пешеходы. В результате ДТП четыре пешехода и водитель Chery осмотрены медиками на месте. Автомобилист от госпитализации отказался, остальных пострадавших, включая двоих детей, доставили в больницы. Виновником признали водителя BMW, который создал помеху, развернувшись в неположенном месте. Фоторепортаж с места ЧП — в отдельном материале URA.RU.
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