Заменит кофе и спасет от диабета: диетолог рассказала о пользе цикория

До сих пор цикорий остается незаслуженно непопулярным напитком. Приятный вкус, полезные свойства и отсутствие кофеина делает цикорий отличной альтернативой чаю и кофе, которая поможет не только разнообразить рацион, но также и поправить здоровье. О том, почему стоит обратить внимание на цикорий — в материале URA.RU.
Что такое цикорий
Сам по себе цикорий — это растение из рода одуванчиковых, которое впервые обнаружили в Средиземноморье. Пользу растения оценили еще в Древнем Египте: ученые обнаружили упоминание целебных свойств цикория в папирусах, написанных тысячи лет назад.
Затем растение набрало популярность в Древнем Риме, а в средние века часто встречалось в монастырях. Именно католические монахи догадались обжарить и измельчить корень цикория, а затем заварить горячей водой.
В Россию традицию пить цикорий привез Петр I. Император попробовал напиток в Голландии и, вернувшись домой, приказал выращивать растение в стране. Каждый год популярность цикория только росла, и в 1930-х годах растение начали культивировать по всей территории СССР.
Пока в 80-е годы не началось резкое падение популярности цикория. Напиток получил звание дешевого заменителя кофе и перестал цениться. И лишь в последние годы люди вновь начали обращать внимание на подзабытое растение.
Состав и калорийность цикория
В одной чашке цикория содержится целая масса полезных веществ. Напиток богат кальцием, магнием, натрием и калием, а также витаминами группы С , В, А, и Е. Но главное преимущество цикория — растворимая клетчатка, рассказала URA.RU врач-диетолог Екатерина Шебедя.
«Растворимая клетчатка благоприятно влияет на рост полезной микрофлоры кишечника. Благодаря этому напиток помогает контролировать уровень глюкозы в крови», — подчеркнула врач-диетолог.
Отличительная особенность цикория в том, что в нем, в отличие от чая и кофе, отсутствует кофеин. Поэтому напиток можно пить даже перед самым сном, так как он не возбуждает нервную систему.
При этом калорийность цикория очень низкая. В одной чашке напитка содержится не больше пяти калорий — при условии, если не добавлять в кружку сахар или молоко.
Польза цикория для организма
Благодаря обилию полезных компонентов цикорий оказывает положительное воздействие на организм. Если регулярно пить напиток, то это поможет:
- Улучшить работу желудочно-кишечного тракта: благодаря растворимой клетчатке, напиток влияет на рост полезной микрофлоры кишечника, помогающие нормализовать состояние желудочно-кишечного тракта. Также, благодаря содержанию инулина, цикорий помогает нормализовать стул и справиться с запорами.
- Защититься от хронических заболеваний: врач-диетолог подчеркнула, что состав цикория может оказывать противовоспалительный эффект, а также защищать от хронических болезней. “Включая сахарных диабет 2 типа и онкологические заболевания”, – отметила Екатерина Шебедя.
- Нормализовать уровень сахара в крови: в цикории содержится гормон адипонектин, который помогает снижать уровень сахара в крови. По этой причине регулярное употребление цикория помогает снизить риск сахарного диабета.
- Сбросить лишние килограммы: клетчатка, содержащаяся в напитке, помогает снизить аппетит и замедлить всасывание углеводов в кровь. Благодаря этим свойствам цикорий пользуется популярностью у людей, следящих за своей фигурой.
- Улучшает усвоение кальция: существует миф о том, что цикорий вымывает кальций, из-за чего напиток может привести к проблемам с зубами. Однако врач-диетолог уверяет – все ровно наоборот. “В цикории содержится вид клетчатки инулин, который улучшает усвоение кальция, чем способствует укреплению костей", — подчеркнула Екатерина Шебедя.
Кому не стоит пить цикорий
По словам диетолога, единственное противопоказание к употреблению цикория — это аллергия на продукт. «Перекрестная реакция также может возникнуть, если есть аллергия на амброзию или бархатцы», — предупредила Екатерина Шебедя.
Во всех остальных случаях цикорий не должен принести проблем. И ориентироваться стоит лишь на свои вкусовые предпочтения.
Можно ли заменить кофе цикорием
Часто цикорий называют полезной альтернативой кофе. Благодаря тому, что в напитке не содержится кофеин, он никак не влияет на сердечно-сосудистую систему, а также не вызывает возбуждения. При этом цикорий обладает горьковатым вкусом с ореховыми нотками, отдаленно напоминая кофе.
Еще один способ снизить количество кофеина, не отказываясь от любимого утреннего напитка — добавлять цикорий в обычный кофе. Впервые так сделали в США, чтобы сэкономить и разбавить дорогие кофейные зерна, но затем такой способ заваривания полюбился жителям и стал традиционным напитком Луизианы.
Как выбрать цикорий
Выбирая цикорий, стоит уделить особое внимание упаковке: она должна быть герметичной или вакуумной, чтобы внутрь не могла попасть влага. И растворимый, и молотый цикорий, могут иметь разные оттенки: от светло-коричневого и до темного цвета. Не стоит переживать — это всего лишь степени обжарки растения.
Важно взглянуть на состав цикория перед покупкой. Иногда там встречается мука, которую добавляют производители для удешевления производства. После вскрытия продукта не должно быть резкого запаха — он означает, что в цикорий добавили ароматизаторы.
Дома цикорий стоит хранить в сухом месте и в закрытой банке. Нельзя брать его влажной ложкой, иначе цикорий начнет затвердевать.
Как правильно заваривать цикорий
Приготовить напиток очень просто: в случае, если это растворимый цикорий, достаточно просто насыпать две чайные ложки сушеного растения в кружку, а затем залить их кипятком. Для более насыщенного вкуса можно увеличить количество цикория. После этого остается лишь размешать напиток и дать настояться несколько минут.
Молотый цикорий необходимо заварить. Для этого его нужно насыпать пару чайных ложек в кипяток и дать настояться десять минут, или же довести до кипения на кастрюле и варить около пяти минут.
Диетолог советует употреблять одну или две порции цикория в день, чтобы получить все его полезные свойства. Для более нежного вкуса в цикорий обычно добавляют молоко или сливки. Также для вкуса можно отправить в кружку корицу, корень имбиря, а также мед или тертый шоколад. Только нужно помнить, что высококалорийные топпинги не помогут похудеть.
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